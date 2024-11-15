Надбавки пенсіонерам та малозабезпеченим родинам: хто та як зможе отримати додаткові 4500 грн

За словами журналістів, отримати "базову соціальну допомогу" зможуть найуразливіші категорії українців, зокрема особи, що не мають права на пенсію та переселенці.

Міністерство соціальної політики підготувало для Кабінету міністрів проєкт постанови, згідно з якою деякі категорії українців, зокрема і пенсіонери, можуть отримати "базову соціальну допомогу", розмір якої варіюється залежно від того, до якої групи належить особа. Про це пише Oboz.ua.

"Метою нової ініціативи є надання додаткової фінансової підтримки тим, хто її найбільше потребує в умовах економічних викликів", — йдеться у матеріалі.

Згідно з проєктом постанови, додаткові виплати будуть доступні для наступних категорій громадян:

малозабезпечені родини;

багатодітні сім'ї;

одинокі матері;

внутрішньо переміщені особи (переселенці);

особи з інвалідністю;

родини, які отримують тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або їх місцезнаходження невідоме;

громадяни, які не мають права на пенсію.

Крім того, особливу увагу у програмі нададуть пенсіонерам. Розмір допомоги для них залежатиме від страхового стажу, з урахуванням відсоткового розрахунку:

особи зі стажем менше 10 років отримають 53% від базової величини допомоги;

пенсіонери зі стажем від 10 до 20 років – 62%;

від 20 до 30 років – 70%;

більше 30 років стажу – 88%.

Базова величина допомоги становить 4500 грн. Для її отримання член родини, який отримує один з видів державної допомоги (одинокі матері, особи з інвалідністю тощо), має подати відповідну заяву.

"Призначення виплат здійснюється на підставі бажання особи – тобто допомога є добровільною і не потребує автоматичного нарахування", — наголосили журналісти.

Розподіл допомоги відбуватиметься за таким принципом:

100% базової величини (4 500 грн) буде надано першому члену родини, який є уповноваженим отримувачем;

70% від базової величини виплачуватиметься кожному наступному члену родини.

Нагадаємо, 10 листопада на "Урядовому порталі" повідомили, що українці можуть збільшити розмір майбутньої пенсії на понад 50%.

8 листопада стало відомо, що у Раді планують збільшити виплати при народженні дитини.