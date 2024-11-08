Допомога при народженні дитини: у Раді планують збільшити виплати, деталі

Востаннє розмір виплати встановлювався законом від 27 березня 2014 року й відтоді не переглядався. Наразі нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко ініціює збільшення грошової допомоги при народженні дитини.

Допомога при народженні дитини встановлена у 2014 році й не змінювалась вже протягом десяти років. Нещодавно в парламент поданий на розгляд парламенту законопроєкт № 12184. В ньому народний депутат від політичної партії "Європейська солідарність Олексій Гончаренко ініціює збільшення виплат при народженні дитини. Фокус розбирався, чи можуть зрости виплати при народженні дитини.

Допомога при народженні дитини — що відомо

Зазначимо, що у 2024 році допомога при народженні першої та кожної наступної дитини встановлена у розмірі 41 280 гривень. Її виплата здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами. Такий розмір був закріплений законом "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" від 27.03.2014 р. й не переглядався вже десять років.

"Щомісячна виплата становить 860 гривень. Я робив розпаковку, що можна купити на ці копійки. Практично нічого. Я реєстрував петицію, щоб виплати були збільшені. Всім байдуже. Але хочуть, щоб якось покращувалась демографічна ситуація", – зазначив у своєму повідомленні Олексій Гончаренко.

Допомога при народженні дитини може зрости — пропозиція Гончаренка

Олексій Гончаренко ініціює збільшення грошової допомоги при народженні дитини. Народний депутат пропонує прив'язати виплати до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

"Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається у сумі, кратній 105 розмірам прожиткового мінімуму на дитину. Одноразова виплата — 25 прожиткових мінімумів. Решту допомоги виплачувати протягом 3 років рівними частинами", — розповів він.

Зростання виплат при народженні дитини: чому це важливо

В пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його метою є підвищення розміру допомоги при народженні дитини з прив’язкою її розміру до рівня прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Зокрема, у 2014 році, коли були зафіксовані виплати при народженні дитини, мінімальна заробітна плата складала 1218 гривень. З того часу допомога при народженні дитини в Україні жодного разу не змінювалась.

Водночас станом на початок 2024 року в Україні встановлений розмір мінімальної заробітної плати у розмірі 8000 гривень — це більш ніж в 6 разів більше мінімальної заробітної плати у 2014 році. Також за ці десять років відбулося значне збільшення цін на споживчі товари для населення та харчові продукти. Окрім цього, за останні три роки в країні суттєво зменшилась кількість новонароджених: у 2023 році дітей народилось майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

"Прийняття законопроєкту призведе до збільшення рівня соціальної забезпеченості сімей з дітьми в Україні та дозволить підвищити розмір державної допомоги при народженні дитини", — йдеться в документі.

Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2025 рік. У ньому затверджено новий розмір мінімальної заробітної плати, до якої будуть прив'язані деякі соціальні виплати й податки.

Також зазначимо, що проєктом бюджету на 2025 рік встановлено, що прожитковий мінімум залишиться на рівні від 2 361 до 3 028 гривень. Мінімальна зарплата буде на рівні 8 000 гривень.