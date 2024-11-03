Соціальні виплати в Україні: як зміниться розмір допомоги у 2025 році

У 2025 році прожитковий мінімум залишиться на рівні від 2 361 до 3 028 гривень, а мінімальна зарплата на рівні 8 000 гривень.

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У першому читанні було ухвалено державний бюджет на 2025 рік. Це викликає в багатьох українців занепокоєння з приводу соціальних виплат наступного року: чи будуть вони скорочені або, навпаки, збільшені. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Головним пріоритетом бюджету на 2025 рік залишаються оборона та безпека України, а другим — фінансування захищених статей. Зокрема, на соціальний захист виділено понад 400 мільярдів гривень.

У 2025 році прожитковий мінімум перебуватиме в діапазоні від 2 361 до 3 028 гривень, а мінімальна зарплата становитиме 8 000 гривень. Це означає, що соціальні виплати, які залежать від цих показників, залишаться на колишньому рівні.

Це може посилити труднощі для громадян з низькими доходами на тлі інфляції. Однак Міністерство фінансів запевняє, що соціальні виплати надходитимуть стабільно, оскільки це важлива складова бюджету країни.

Крім того, у бюджеті на 2025 рік передбачено індексацію пенсій, але розмір збільшення залежатиме від рівня інфляції та зростання заробітних плат, з яких виплачується ЄСВ.

Нагадаємо, що опитування українців про "тисячу Зеленського" показало, що більше третини здивовані новою ініціативою, 15% радіють, а близько чверті відчувають обурення і сором. Водночас понад 70% відповіли, що додаткова виплата не змінить їхнього матеріального становища.