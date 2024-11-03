Социальные выплаты в Украине: как изменится размер пособия в 2025 году

В 2025 году прожиточный минимум останется на уровне от 2 361 до 3 028 гривен, а минимальная зарплата на уровне 8 000 гривен.

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В первом чтении был принят государственный бюджет на 2025 год. Это вызывает у многих украинцев беспокойство по поводу социальных выплат в следующем году: будут ли они сокращены или, наоборот, увеличены. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Главным приоритетом бюджета на 2025 год остаются оборона и безопасность Украины, а вторым — финансирование защищенных статей. В частности, на социальную защиту выделено более 400 миллиардов гривен.

В 2025 году прожиточный минимум будет находиться в диапазоне от 2 361 до 3 028 гривен, а минимальная зарплата составит 8 000 гривен. Это значит, что социальные выплаты, зависящие от этих показателей, останутся на прежнем уровне.

Это может усилить трудности для граждан с низкими доходами на фоне инфляции. Однако Министерство финансов заверяет, что социальные выплаты будут поступать стабильно, так как это важная составляющая бюджета страны.

Кроме того, в бюджете на 2025 год предусмотрена индексация пенсий, но размер увеличения будет зависеть от уровня инфляции и роста заработных плат, с которых выплачивается ЕСВ.

Напомним, что опрос украинцев о "тысяче Зеленского" показал, что более трети удивлены новой инициативой, 15% радуются, а около четверти испытывают возмущение и стыд. В то же время более 70% ответили, что дополнительная выплата не изменит их материальное положение.