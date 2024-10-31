"Очень плохой": Верховная Рада в первом чтении проголосовала за государственный бюджет на 2025 год

За проект бюджета на следующий год проголосовали 247 народных депутатов, сообщил Ярослав Железняк. Парламент одобрил все правки к документу.

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Верховная Рада в первом чтении приняла бюджет на 2025 год. За проект документа проголосовали 247 нардепов из 327, которые находились в сессионном зале, сообщил народный избранник Ярослав Железняк.

Он отметил, что парламент в целом принял бюджетные выводы, не изменив ни одной правки из поданных 2098, кроме изменений по зарплатам для прокуроров.

Народный депутат Алексей Гончаренко признался, что голосовал против, поскольку, по его мнению, это "очень плохой" бюджет.

В проекте документа отсутствует повышение социальных выплат и увеличение выплат военным.

"Потому что это просто абсурд. Как вы хотите, чтобы выживали люди, когда вы повышаете налоги, но замораживаете повышение зарплат и выплат", — отметил Гончаренко, добавив, что удалось не допустить повышения зарплат работникам надзорного ведомства.

Отметим, 28 октября член финансового комитета ВРУ Нина Южанина сообщала, что в 2025 году на зарплаты прокуроров должны потратить 13,3 млрд гривен. Их дополнительно собирались увеличить на 25% по сравнению с текущим годом.

Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа 28 октября информировала о ключевых рекомендациях, которые профильный комитет предлагал правительству внести в проект государственного бюджета.

Скажем, 43,2 млрд грн Дорожного фонда направить на нужды национальной безопасности и обороны, минимум 2 млрд грн направить на гуманитарное разминирование, "чернобыльскую пенсию" выплачивать только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год, что сэкономит бюджету около 15 млрд грн, пересмотреть идею премирования судей местных судов и тому подобное.

Напомним, что в проекте Государственного бюджета на 2025 год не было запланировано увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. То есть, минимальная зарплата останется на уровне 8 000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан — на уровне 3 028 грн. Однако, в случае улучшения экономической ситуации, правительство намерено пересмотреть эти показатели.

В июле Минсоцполитики подсчитало, что размер прожиточного минимума на одного человека в месяц составляет 7064,62 грн без обязательных платежей. Только расходы на питание составляют 3700 грн.