"Дуже поганий": Верховна Рада у першому читанні проголосувала за державний бюджет на 2025 рік

За проєкт бюджету на наступний рік проголосували 247 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк. Парламент схвалив усі правки до документа.

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Верховна Рада у першому читанні прийняла бюджет на 2025 рік. За проєкт документа проголосували 247 нардепів з 327, які знаходилися в сесійній залі, повідомив народний обранець Ярослав Железняк.

Він зазначив, що парламент в цілому прийняв бюджетні висновки, не змінивши жодної правки з поданих 2098, окрім змін по зарплатах для прокурорів.

Народний депутат Олексій Гончаренко зізнався, що голосував проти, оскільки, на його думку, це "дуже поганий бюджет".

У проєкті документа відсутнє підвищення соціальних виплат та збільшення виплат військовим.

"Бо це просто абсурд. Як ви хочете, щоб виживали люди, коли ви підвищуєте податки, але заморожуєте підвищення зарплат і виплат", — зазначив Гончаренко, додавши, що вдалось не допустити підвищення зарплат працівникам наглядового відомства.

Зазначимо, 28 жовтня членкиня фінансового комітету ВРУ Ніна Южаніна повідомляла, що у 2025 році на зарплати прокурорів мають витратити 13,3 млрд гривень. Їх додатково збиралися збільшити на 25% у порівнянні з поточним роком.

Голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа 28 жовтня інформувала про ключові рекомендації, які профільний комітет пропонував уряду внести в проєкт державного бюджету.

Скажімо, 43,2 млрд грн Дорожнього фонду спрямувати на потреби національної безпеки та оборони, щонайменше 2 млрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування, "чорнобильську пенсію" виплачувати лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік, що заощадить бюджету близько 15 млрд грн, переглянути ідею преміювання суддів місцевих судів тощо.

Нагадаємо, що у проєкті Державного бюджету на 2025 рік не було заплановано збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Тобто, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3 028 грн. Проте, в разі поліпшення економічної ситуації, уряд має намір переглянути ці показники.

У липні Мінсоцполітики підрахувало, що розмір прожиткового мінімуму на одну особу на місяць складає 7064,62 грн без обов'язкових платежів. Лише витрати на харчування становлять 3700 грн.