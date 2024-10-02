"Замороження" пенсій у 2025 році: які виплати під загрозою і як відреагували українці

Економія державних коштів у 2025 році торкнеться передусім тих, хто отримує мінімальні пенсії. Уряд відмовився від початкового плану підвищення податків і вирішив скоротити витрати на соцпрограми.

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Кабінет міністрів України в проєкті бюджету на 2025-й пропонує зменшити соціальні видатки, зокрема "заморозити" мінімальні зарплати та пенсії щонайменше на один рік. Водночас від індексації у березні не планують відмовлятися. Попри обіцянки Міністерства соціальної політики щодо проведення пенсійної реформи, поки що озвучуються лише непопулярні рішення. Видання OBOZ.UA розібралося у ситуації та дізналося, скільки насправді коштів передбачено для соціальної сфери.

Що думають пенсіонери щодо "замороження" пенсій

Журналісти звернулися до кількох регіональних асоціацій пенсіонерів, щоб дізнатися їхню думку стосовно замороження мінімальної пенсії. Багато таких асоціацій створені активними пенсіонерами, які збирають продуктові набори й організовують активне дозвілля. Однак вони не лобіюють інтереси тих, хто вийшов на заслужений відпочинок, бо не вірять у перспективи такої діяльності.

Керівник однієї з асоціацій в Одеській області Олександр Валюшко розповів, що на сьогодні мінімальної пенсії недостатньо для покриття базових потреб. Легше тим, кому допомагають діти. Він також наголосив, що пенсіонери не мають реальних важелів впливу на уряд, проте, якби молодь вирішила боротися за покращення соціальних стандартів, пенсіонери також долучилися б.

Він зазначив, що серед пенсіонерів є ті, хто хоче ще працювати. Валюшко сам намагався влаштуватися на роботу. Однак роботодавці, коли дізнавалися, що чоловіку вже минуло 66 років, то відмовлялись від співпраці.

Схожою історією поділилася Вікторія Вєлькє, голова "Асоціації пенсіонерів Поділля". Попри свій вік і кілька вищих освіт, їй не вдалося знайти роботу. За її словами, конкуренція на ринку праці між людьми пенсійного віку та молодшими працівниками є нерівною, але бізнес у таких умовах не можна звинувачувати.

Жінка додала, що Вінницька область є однією з семи, де розмір середньої пенсії менший за 5 тис. грн. Каже, "історії про те, як люди виживають на 2,3-2,4 тис. грн, просто дивують". Хтось здає кімнату, а хтось просить допомоги у родичів. Однак "це завжди історії виживання", додає жінка.

Причини та наслідки "замороження" соцстандартів

Економія державних коштів у 2025 році в першу чергу торкнеться найменш захищених верств населення — тих, хто отримує мінімальні зарплати та пенсії. Уряд відмовився від початкового плану підвищення податків і вирішив скоротити витрати на соціальні програми. Так, згідно з планами, у 2025 році на соціальні виплати планується виділити 419,2 млрд грн, тоді як у поточному році передбачено 483,5 млрд грн.

Експертка Людмила Черенько зазначила, що ці заходи — вимушені кроки через значний дефіцит бюджету. У разі наявності додаткових резервів у майбутньому можливі незаплановані підвищення, однак це залежатиме від ситуації на фронті. Вона також наголосила, що зростання інфляції може ще більше ускладнити ситуацію для пенсіонерів.

Нині в Україні мінімальна пенсія становить 2361 грн. За два роки (цей і наступний) сукупна інфляція може становити близько 14,6%. Отже, для того, щоб мінімальна пенсія перебувала на тому самому реальному рівні (з урахуванням зростання цін), її розмір має збільшитись до 2705,7 грн.

Крім того, уряд планує повернути до Пенсійного фонду кошти, які не були зняті з рахунків переселенцями протягом року. Також можливе позбавлення пенсій тих переселенців, які не пройшли ідентифікацію.

Україна продовжує виконувати свої соціальні зобов'язання навіть у складних умовах війни, однак наступного року скорочення видатків може торкнутися найбільш вразливих категорій населення, резюмують журналісти.

Нагадаємо, у 2025 році з банківських рахунків деяких категорій пенсіонерів можуть списати невикористані пенсійні кошти.

25 вересня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що в Україні планують завершити масштабну пенсійну реформу до кінця 2024 року.