"Заморозка" пенсий в 2025 году: какие выплаты под угрозой и как отреагировали украинцы

Экономия государственных средств в 2025 году в первую очередь коснется тех, кто получает минимальные пенсии. Правительство отказалось от первоначального плана повышения налогов и решило сократить расходы на соцпрограммы.

Related video

Кабинет министров Украины в проекте бюджета на 2025 год предлагает уменьшить социальные расходы, в частности "заморозить" минимальные зарплаты и пенсии минимум на один год. В то же время от индексации в марте не планируют отказываться. Несмотря на обещания Министерства социальной политики о проведении пенсионной реформы, пока озвучиваются только непопулярные решения. Издание OBOZ.UA разобралось в ситуации и узнало, сколько на самом деле средств предусмотрено для социальной сферы.

Что думают пенсионеры относительно "заморозки" пенсий

Журналисты обратились к нескольким региональным ассоциациям пенсионеров, чтобы узнать их мнение относительно замораживания минимальной пенсии. Многие такие ассоциации созданы активными пенсионерами, которые собирают продуктовые наборы и организовывают активный досуг. Однако они не лоббируют интересы тех, кто вышел на заслуженный отдых, потому что не верят в перспективы такой деятельности.

Руководитель одной из ассоциаций в Одесской области Александр Валюшко рассказал, что на сегодня минимальной пенсии недостаточно для покрытия базовых потребностей. Легче тем, кому помогают дети. Он также отметил, что пенсионеры не имеют реальных рычагов влияния на правительство, однако, если бы молодежь решила бороться за улучшение социальных стандартов, пенсионеры также присоединились бы.

Он отметил, что среди пенсионеров есть те, кто хочет еще работать. Валюшко сам пытался устроиться на работу. Однако работодатели, когда узнавали о том, что мужчине уже исполнилось 66 лет, то отказывались от сотрудничества.

Похожей историей поделилась Виктория Вельке, председатель "Ассоциации пенсионеров Подолья". Несмотря на свой возраст и несколько высших образований, ей не удалось найти работу. По ее словам, конкуренция на рынке труда между людьми пенсионного возраста и более молодыми работниками является неравной, но бизнес в таких условиях нельзя обвинять.

Женщина добавила, что Винницкая область является одной из семи, где размер средней пенсии меньше 5 тыс. грн. Говорит, "истории о том, как люди выживают на 2,3-2,4 тыс. грн, просто удивляют". Кто-то сдает комнату, а кто-то просит помощи у родственников. Однако "это всегда истории выживания", добавляет женщина.

Причины и последствия "замораживания" соцстандартов

Экономия государственных средств в 2025 году в первую очередь коснется наименее защищенных слоев населения — тех, кто получает минимальные зарплаты и пенсии. Правительство отказалось от первоначального плана повышения налогов и решило сократить расходы на социальные программы. Так, согласно планам, в 2025 году на социальные выплаты планируется выделить 419,2 млрд грн, тогда как в текущем году предусмотрено 483,5 млрд грн.

Эксперт Людмила Черенько отметила, что эти меры — вынужденные шаги из-за значительного дефицита бюджета. При наличии дополнительных резервов в будущем возможны незапланированные повышения, однако это будет зависеть от ситуации на фронте. Она также подчеркнула, что рост инфляции может еще больше осложнить ситуацию для пенсионеров.

Сейчас в Украине минимальная пенсия составляет 2361 грн. За два года (этот и следующий) совокупная инфляция может составить около 14,6%. Следовательно, для того, чтобы минимальная пенсия находилась на том же реальном уровне (с учетом роста цен), ее размер должен увеличиться до 2705,7 грн.

Кроме того, правительство планирует вернуть в Пенсионный фонд средства, которые не были сняты со счетов переселенцами в течение года. Также возможно лишение пенсий тех переселенцев, которые не прошли идентификацию.

Украина продолжает выполнять свои социальные обязательства даже в сложных условиях войны, однако в следующем году сокращение расходов может коснуться наиболее уязвимых категорий населения, резюмируют журналисты.

Напомним, в 2025 году с банковских счетов некоторых категорий пенсионеров могут списать неиспользованные пенсионные средства.

25 сентября министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что в Украине планируют завершить масштабную пенсионную реформу до конца 2024 года.