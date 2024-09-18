Прожиточный минимум и минималку "разморозят" в 2025 году: что известно

Минимальная зарплата в 2025 году будет составлять 8000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3028 грн.

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В 2025 году минимальная зарплата и прожиточный минимум останутся на уровне 2024 года. Однако вопрос о их увеличении будет обсужден после подведения итогов бюджета за первое полугодие, что будет зависеть от экономической ситуации и международной поддержки Украины. Об этом говорится в законопроекте №12000 о Государственном бюджете на 2025 год.

В проекте Государственного бюджета на 2025 год не запланировано увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Таким образом, минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан — на уровне 3028 грн. Тем не менее, правительство намерено пересмотреть эти показатели по итогам первого полугодия 2025 года в случае улучшения экономической ситуации.

Проект бюджета на 2025 год включает поручение Кабмину изучить данный вопрос по результатам первого полугодия. В случае положительной экономической динамики, есть вероятность, что эти стандарты будут пересмотрены в сторону увеличения, учитывая возможности государственного бюджета.

Одним из основных изменений в финансовой политике Украины в 2025 году может стать доступ к международной помощи. Напомним, что страны G7 пообещали выделить Украине 50 миллиардов долларов из замороженных активов России до конца 2024 года. Эти средства могут стать важным источником для государственного бюджета на 2025 год и помочь в пересмотре социальных стандартов.

Тем не менее, с учетом сложной международной обстановки, Европейский Союз разрабатывает альтернативный план, который предполагает предоставление кредитов в размере от 20 до 40 миллиардов евро вместо первоначально запланированной суммы. Этот аспект также может оказать влияние на финансовую стабильность Украины и на принятие решения о повышении минимальной заработной платы и прожиточного минимума во второй половине 2025 года.

Напомним, что на 2025 год в украинский бюджет заложен курс гривны на уровне 45 грн/доллар.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Он отметил, что доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн. В то же время расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.