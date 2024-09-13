Дефицит более 1,5 трлн гривен: правительство утвердило проект бюджета на 2025 год

Доходы бюджета ожидаются на уровне 2 трлн грн, сообщил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль. Расходы же планируются на уровне 3,6 трлн грн.

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В пятницу, 13 сентября, украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Он отметил, что доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн. В то же время расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.

"Приоритет этого бюджета очень четкий — это оборона и безопасность нашей страны. Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели", — подчеркнул глава правительства.

Расходы на оборону, проинформировал политик, вырастут как минимум до 2,22 трлн грн. Больше денег будет выделяться на украинское оружие, технику и дроны.

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Вторым приоритетом является финансирование защищенных статей бюджета. Поэтому более 400 млрд грн выделяют на социальную защиту, то есть на пенсии, субсидии и тому подобное. Кроме того, 211 млрд грн будет направлено на здравоохранение и почти 170 млрд грн на образование.

Также в приоритете поддержка регионов и бизнеса. Государство будет помогать местным бюджетам за счет дотаций и субвенций, финансировать программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей, предоставит средства на программу гуманитарного разминирования и еОселю.

Новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными, пообещал Денис Шмыгаль. В частности, по его словам, приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики.

"Главный финансовый документ страны на 2025-й год направлен на то, чтобы Украина выстояла и победила", — подчеркнул премьер-министр.

Ранее Денис Шмыгаль информировал, что один военный обходится бюджету Украины в 1,2 миллиона гривен.

Напомним, парламентский комитет образования признал нецелесообразным централизованное изготовление медалей за средства госбюджета ученикам, которые "на отлично" заканчивают обучение в школах. В бюджете планировалось заложить на эти цели более 5,5 млн грн.