Один военный обходится бюджету Украины более 1 млн грн: детали

Госбюджет на 2025 года будет учитывать военные реалии, из-за чего станет больше.

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При формировании текущего военного бюджета Украины учитывался прогноз МВФ, согласно которому предполагалось, что война завершится к лету 2024 года. В настоящее время военный бюджет Украины требует дополнительного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Когда мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война продлится до лета 2024-го. Соответственно, в бюджете были запланированы военные расходы вот такими, какие они сейчас есть", — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что в Украине требуется увеличение бюджета Вооруженных сил.

"Цифра в 500 миллиардов, которая озвучена и подана, это тот дефицит, который нужен нашим ВСУ до конца этого года для того, чтобы профинансировать", — уточняет Шмыгаль.

Шмыгаль напоминает, что один военный обходится Украине в 1,2 миллиона гривен. То есть, из-за мобилизации и дальнейшего заполнения вакансий в ВСУ, эти расходы становятся больше.

Бюджет на 2025 год будет основан на актуальных реалиях. Украинское правительство уже сейчас активно сотрудничает с МВФ в его разработке.

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