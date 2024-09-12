Один військовий обходиться бюджету України у понад 1 млн грн: деталі

Держбюджет на 2025 рік враховуватиме воєнні реалії, через що стане більше.

Related video

Під час формування поточного військового бюджету України враховувався прогноз МВФ, згідно з яким передбачалося, що війна завершиться до літа 2024 року. Наразі військовий бюджет України потребує додаткового фінансування. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024-го. Відповідно, у бюджеті були заплановані військові видатки ось такими, якими вони зараз є", — повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також він додав, що в Україні потрібне збільшення бюджету Збройних сил.

"Цифра в 500 мільярдів, яка озвучена і подана, це той дефіцит, який потрібен нашим ЗСУ до кінця цього року для того, щоб профінансувати", — уточнює Шмигаль.

Шмигаль нагадує, що один військовий обходиться Україні в 1,2 мільйона гривень. Тобто, через мобілізацію та подальше заповнення вакансій у ЗСУ, ці витрати стають більшими.

Бюджет на 2025 рік буде заснований на актуальних реаліях. Український уряд уже зараз активно співпрацює з МВФ у його розробці.

Нагадаємо, вже 1 жовтня в Україні запрацює система регулювання обігу медичного канабісу. Заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич розповіла, як це працюватиме.

Український політик Дмитро Корчинський заявив, що українці повинні "полюбити ТЦК" і дати ЗСУ "ще більше прав". Також він запропонував заборонити виїзд за кордон дітям.