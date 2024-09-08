В Україні запустять систему регулювання обігу медичного канабісу: у МОЗ назвали дату

За словами заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, у спеціальній системі міститимуться дані від моменту вирощування насіння, до його видачі в аптеках. Процес запуститься найближчими тижнями.

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Найближчого місяця в Україні запрацює спеціальна електронна система, яка повинна буде регулювати обіг медичного канабісу. Про це детальніше розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ефірі телемарафону.

За її словами, плани досить амбітні і до кінця року мають запуститися ще кілька сервісів, які значно спростять життя громадян. Якщо говорити про найближчу перспективу, то запрацює електронна система, яка здійснюватиме контроль обігу медичного канабісу в Україні. Відбудеться це вже 1 жовтня.

"Ми знаємо, що парламент цього року ухвалив важливий закон, фактично історичне рішення. Воно дозволило врегулювати обіг медичного канабісу. Відповідно для того, щоб була контрольованість процесу, ми розробили електронну систему. Усі види операцій, а це понад 30 видів, фіксуватимуться в цій системі", — заявила Марія Карчевич.

Фактично, продовжує заступниця міністра охорони здоров'я, відомство бачитиме обіг речовини "починаючи від насінини, і завершуючи її видачею в аптечному закладі". Система дуже складна, але тим не менш, почне свою роботу вже наступного місяця.

Легалізація медичного канабісу в Україні: деталі

У 2023 році профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про використання медичного канабісу. Президент Володимир Зеленський також виступив за легалізацію медичного канабісу та надання доступу до таких ліків усім, хто цього потребує.

Уже 21 грудня того ж року парламент проголосував за легалізацію медичного канабісу, що відкрило б можливість на використання ліків на основі конопель та їхнього виробництва.

16 січня Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс. За словами парламентарія від партії "Голос" Ярослава Железняка, його колеги з фракції "Батьківщина" провалили блокування ухвалення законопроєкту.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію канабісу, і набрати чинності він мав через пів року після його опублікування, тобто приблизно в другому півріччі 2024 року.