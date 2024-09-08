В Украине запустят систему регулирования оборота медицинского каннабиса: в Минздраве назвали дату

По словам заместительницы министра здравоохранения Марии Карчевич, в специальной системе будут содержаться данные с момента выращивания семена, до его выдачи в аптеках. Процесс запустится в ближайшие недели.

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В ближайший месяц в Украине заработает специальная электронная система, которая должна будет регулировать оборот медицинского каннабиса. Об этом детальнее рассказала заместительница министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире телемарафона.

По ее словам, планы достаточно амбициозные и до конца года должны запуститься еще несколько сервисов, которые значительно упростят жизнь граждан. Если говорить о ближайшей перспективе, то заработает электронная система, которая будет осуществлять контроль оборота медицинского каннабиса в Украине. Произойдет это уже 1 октября.

"Мы знаем, что парламент в этом году принял важный закон, фактически историческое решение. Оно позволило урегулировать оборот медицинского каннабиса. Соответственно для того, чтобы была контролируемость процесса, мы разработали электронную систему. Все виды операций, а это более 30 видов, будут фиксироваться в этой системе", — заявила Мария Карчевич.

Фактически, продолжает заместительница министра здравоохранения, ведомство будет видеть оборот вещества "начиная от семени, и завершая его выдачей в аптечном учреждении". Система очень сложная, но тем не менее, начнет свою работу уже в следующем месяце.

Легализация медицинского каннабиса в Украине: детали

В 2023 году профильный комитет Рады поддержал законопроект об использовании медицинского каннабиса. Президент Владимир Зеленский также выступил за легализацию медицинского каннабиса и предоставление доступа к таким лекарствам всем, кто в этом нуждается.

Уже 21 декабря того же года парламент проголосовал за легализацию медицинского каннабиса, что открыло бы возможность на использование лекарств на основе конопли и их производства.

16 января Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе. По словам парламентария от партии "Голос" Ярослава Железняка, его коллеги из фракции "Батькивщина" провалили блокировку принятия законопроекта.

Напомним, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации каннабиса и вступить в силу он должен был через полгода после его опубликования, то есть примерно во втором полугодии 2024 года.