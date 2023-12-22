Легализация медицинского каннабиса: фракция "Батькивщина" заблокировала уже принятый законопроект

По мнению главы фракции Юлии Тимошенко, легализация медицинского каннабиса — это большой пласт криминальных проблем в Украине. Поэтому, утверждает она, этот закон является прямой опасностью.

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Народные депутаты из фракции "Батькивщина" 22 декабря заблокировали подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса. Об этом в собственном телеграм-канале сообщил первый заместитель руководителя комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Как отметил нардеп, разблокировать подписание законопроекта отныне возможно только в январе 2024 года, то есть вступить в силу он сможет только в следующем июле.

"Фракция "Батькивщина" (что ожидаемо) заблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Соответственно разблокировать его подписание сможет парламент только где-то в середине января следующего года. Еще потом время на подпись президента", — отметил Железняк.

Фото: Скриншот

Почему "Батькивщина" заблокировала законопроект

Фракция, возглавляемая Юлией Тимошенко, 21 декабря предупреждала о том, что будет блокировать этот законопроект. В заявлении пресс-службы фракции говорится о намерении обжаловать эту законодательную инициативу в Конституционном суде. Кроме того, в релизе отметили, что поправки к законопроекту принимались в полупустом сессионном зале.

Также Тимошенко еще раньше обращалась к коллегам, уверяя их, что легализация медицинского каннабиса навредит украинцам, особенно детям и тем, кто находится в тяжелом психологическом состоянии.

"Я призываю вас не голосовать за этот закон, потому что это большой криминальный пласт проблем, которые будут ждать Украину. Это большая проблема для детей-подростков и для людей, которые сегодня находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за войны. Этот закон является прямой опасностью", — заявила Тимошенко.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7457 об использовании в медицине лекарств на основе каннабиса. Если закон все же будет подписан, то заработает только в середине следующего года.

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"Чтобы помочь солдатам": Украина готова легализовать медицинский каннабис, – Bloomberg

Напомним, в украинском парламенте рассмотрели изменения в проект закона о медицинском каннабисе. По словам главы профильного комитета парламента Михаила Радуцкого, за легализацию медицинского каннабиса сейчас выступили даже депутаты-популисты, которые ранее были против.

Однако ранее Фокус писал, как каннабис меняет наш организм на генном уровне.