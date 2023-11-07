"Чтобы помочь солдатам": Украина готова легализовать медицинский каннабис, – Bloomberg

Закон о легализации каннабиса призван сделать доступным лечение препаратами марихуанны для людей, страдающих от болевого синдрома и посттравматического стрессового расстройства.

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Вторжение России принесло огромные трудности по всей Украине, десятки тысяч солдат и гражданских лиц страдают от травм и посттравматического стрессового расстройства. На этом фоне страна готова легализовать медицинский каннабис уже в этом месяце, пытаясь предложить своим ветеранам некоторую потенциальную помощь. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Дискуссии по поводу каннабиса в Украине усилились после начала войны. В июле Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №7457, разрешающий использование марихуаны в медицинских целях.

Окончательное обсуждение законопроекта может состояться на следующем заседании парламента уже в ноябре, сообщил изданию глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий. Точный график парламентских заседаний не разглашается по соображениям безопасности. Один из законодателей заявил, что закон может быть одобрен в этом месяце.

Согласно июльскому опросу киевского Центра Разумкова , общественная поддержка этой инициативы разделилась: 37% против и 35% за.

Среди некоторых законодателей возникла негативная реакция. Первоначально законопроект был одобрен 268 голосами за – небольшая победа в парламенте, состоящем из 450 мест. В число противников входит фракция "Батьківщина", возглавляемая бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, которая утверждает, что медицинский каннабис приведет к неконтролируемому производству и потреблению. Партия "Батьківщина" призывает провести референдум по этому вопросу.

Однако законопроект пользуется поддержкой правящей партии "Слуга народа", которая имеет большинство в Верховной Раде, а также самого президента Владимира Зеленского.

"Чтобы наши граждане могли пережить боль, стресс и травмы войны, мы должны, наконец, обоснованно легализовать лечение на основе медицинского каннабиса для всех, кто в нем нуждается", — заявил он законодателям в июне.

"Законопроект особенно важен сейчас, когда наша страна находится в активной фазе войны, чтобы облегчить боль от боевых ранений и улучшить психологическое состояние в то время, когда многие украинцев находятся в стрессе", – прокомментировала продвижение законопроекта член парламентского комитета по здравоохранению Ольга Стефанишина.

В случае одобрения закона украинцам, имеющим медицинский рецепт, будет разрешено покупать марихуану через шесть месяцев после вступления закона в силу. Использование в рекреационных целях не будет разрешено, а производство будет жестко контролироваться правительством.

Напомним, в Раде рассмотрели изменения в проект закона о медицинском каннабисе. По словам главы профильного комитета парламента Михаила Радуцкого, за легализацию медицинского каннабиса сейчас выступили даже депутаты-популисты, которые ранее были против.

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