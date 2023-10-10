840 правок: в Раде рассмотрели изменения в проект закона о медицинском каннабисе (документ)

По словам главы профильного комитета парламента Михаила Радуцкого, за легализацию медицинского каннабиса сейчас выступили даже депутаты-популисты, которые ранее были против.

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На заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрели поправки ко второму чтению правительственного законопроекта №7457 о легализации медицинского каннабиса и порекомендовали парламенту принять его. Об этом в официальном телеграм-канале написал глава комитета, народный депутат Михаил Радуцкий.

Цель документа, по словам главы комитета, — расширение доступа к лечению медицинскими препаратами на основе медицинского каннабиса.

"Мы предлагаем военным, страдающим ПТСР, имеющим тревожные расстройства, пациентам с эпилепсией, онкобольным и паллиативным больным, страдающим от хронической боли, разрешить лечение такими препаратами. Учитывая последствия полномасштабной войны, речь идет о миллионах наших граждан", — пояснил Радуцкий.

Какие поправки предлагают для второго чтения

Законопроект о медицинском каннабисе парламент поддержал в первом чтении еще 13 июля. Ко второму чтению поступило 840 поправок, которые в основном касаются доступа к лечению пациентов и усиления контроля за производством.

Ко второму чтению предлагаются следующие изменения:

нужно на законодательном уровне переместить медицинский каннабис в Перечне наркотических средств из таблицы 1, в котором перечислены запрещенные к обороту препараты, в таблицу 2, где они разрешены, но находятся под жестким контролем;

разрешить импорт сырья, чтобы пациенты не ждали несколько лет, а почти сразу получали нужные лекарства в аптеках;

все юридические лица, осуществляющие деятельность по культивированию и переработке промышленной конопли, должны быть зарегистрированы в Минагрополитики, при этом доступ к этому реестру должен предоставляться Национальной полиции;

лабораторный контроль ТГК должен проводиться исключительно в государственных специализированных лабораториях (МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Минюста, Гослекслужбы);

должен проводиться исключительно в государственных специализированных лабораториях (МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Минюста, Гослекслужбы); ввести запрет на реализацию растений каннабиса и продуктов его переработки с любым содержанием ТГК для рекреационного употребления;

больные могут иметь при себе лекарства из конопли, перевозить их и хранить в случае медицинского назначения и в количестве, определенном одним рецептом.

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Председатель профильного парламентского комитета отметил, что после обсуждения вопроса на заседании комитета даже некоторые депутаты-популисты изменили свою позицию и поддерживают законопроект.

"Поэтому ожидаю, что парламент поддержит документ и нам удастся как можно скорее начать лечение украинских пациентов медицинскими препаратами на основе каннабиса", — резюмировал Радуцкий.

Поддержали законопроект и другие члены комитета. Так, Ольга Стефанишина подчеркнула, что "так далеко медицинский каннабис не заходил за всю историю Украины".

"Только что Комитет здоровья нации рекомендовал законопроект о медицинском каннабисе ко второму чтению! Почти тысяча правок, десятки часов обсуждений с правоохранителями, аграриями, депутатами и общественностью: мы сделали все, чтобы пациенты могли получить лекарства как можно быстрее, бизнес имел возможности для работы в Украине, а весь процесс был под четким и прозрачным контролем государства", — написала она в своем Facebook.

Легализация каннабиса — что известно

В июле 2023 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Одобрение законопроекта №7457 о регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности публично поддержали СНБО и Минветеранов.

Ранее стало известно о том, что в поддержку легализации медицинского каннабиса высказался и президент Украины Владимир Зеленский. По словам гаранта, страна нуждается в сильной отрасли ментальной и физической реабилитации.

Фокус писал, что заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщал, что нормы относительно того, как будет контролироваться оборот, производство лекарств с медицинским каннабисом, не будут отличаться от контроля за другими наркотическими средствами. Также он заявлял, что после принятия законопроекта о легализации медицинского каннабиса в Украине обновят протоколы лечения по соответствующим группам заболеваний.