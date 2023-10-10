840 правок: у Раді розглянули зміни до проєкту закону про медичний канабіс (документ)

За словами очільника профільного комітету парламенту Михайла Радуцького, за легалізацію медичного канабісу наразі виступили навіть депутати-популісти, які раніше були проти.

Related video

На засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянули поправки до другого читання урядового законопроєкту №7457 про легалізацію медичного канабісу і порекомендували парламенту ухвалити його. Про це в офіційному телеграм-каналі написав голова комітету, народний депутат Михайло Радуцький.

Мета документу, за словами очільника комітету, – розширення доступу до лікування медичними препаратами на основі медичного канабісу.

"Ми пропонуємо військовим, які страждають на ПТСР, мають тривожні розлади, пацієнтам із епілепсією, онкохворим та паліативним хворим, що страждають від хронічного болю, дозволити лікування такими препаратами. Враховуючи наслідки повномасштабної війни, мова йде про мільйони наших громадян", — пояснив Радуцький.

Які поправки пропонують для другого читання

Законопроєкт про медичний канабіс парламент підтримав у першому читанні ще 13 липня. До другого читання надійшло 840 поправок, які здебільшого стосуються доступу до лікування пацієнтів та посилення контролю за виробництвом.

До другого читання пропонуються такі зміни:

потрібно на законодавчому рівні перемістити медичний канабіс у Переліку наркотичних засобів із таблиці 1, в якому перелічені заборонені до обігу препарати, до таблиці 2, де вони дозволені, але перебувають під жорстким контролем;

дозволити імпорт сировини, щоб пацієнти не чекали декілька років, а майже одразу отримували потрібні ліки в аптеках;

всі юридичні особи, які здійснюють діяльність з культивування і переробки промислових конопель, мають бути зареєстровані в Мінагрополітики, при цьому доступ до цього реєстру повинен надаватися Національній поліції;

лабораторний контроль ТГК має проводитися винятково у державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мінюсту, Держлікслужби);

має проводитися винятково у державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мінюсту, Держлікслужби); ввести заборону на реалізацію рослин канабісу та продуктів його переробки з будь-яким вмістом ТГК для рекреаційного вживання;

хворі можуть мати при собі ліки з конопель, перевозити їх та зберігати у разі медичного призначення та у кількості, визначеній одним рецептом.

Важливо

Канабіс не для всіх: марихуану для ліків вирощуватимуть під наглядом поліції, — нардеп

Голова профільного парламентського комітету зазначив, що після обговорення питання на засіданні комітету навіть деякі депутати-популісти змінили свою позицію та підтримують законопроєкт.

"Тож очікую, що парламент підтримає документ і нам вдасться якомога швидше розпочати лікування українських пацієнтів медичними препаратами на основі канабісу", — резюмував Радуцький.

Підтримали законопроєкт й інші члени комітету. Так, Ольга Стефанішина підкреслила, що "так далеко медичний канабіс не заходив за всю історію України".

"Щойно Комітет здоров’я нації рекомендував законопроєкт про медичний канабіс до другого читання! Майже тисяча правок, десятки годин обговорень із правоохоронцями, аграріями, депутатами та громадськістю: ми зробили все, щоб пацієнти могли отримати ліки якомога швидше, бізнес мав можливості для роботи в Україні, а весь процес був під чітким і прозорим контролем держави", — написала вона у власному Facebook.

Легалізація канабісу — що відомо

У липні 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Схвалення законопроєкту №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності публічно підтримали РНБО і Мінветеранів.

Раніше стало відомо про те, що на підтримку легалізації медичного канабісу висловився і президент України Володимир Зеленський. За словами гаранта, країна потребує сильної галузі ментальної та фізичної реабілітації.

Фокус писав, що заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомляв, що норми щодо того, як контролюватиметься обіг, виробництво ліків з медичним канабісом, не будуть відрізнятися від контролю за іншими наркотичними засобами. Також він заявляв, що після ухвалення законопроєкту про легалізацію медичного канабісу в Україні оновлять протоколи лікування по відповідних групах захворювань.