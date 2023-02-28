Опасность марихуаны. Прием каннабиса влияет на послеоперационное восстановление, — считают ученые

Первое в своем роде исследование раскрыло влияние употребления каннабиса на послеоперационное восстановление. Результаты неоднозначны.

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В последние годы во многих штатах США произошло смягчение законов, касающихся использования каннабиса в медицинских и немедицинских целях, что побудило к постоянным исследованиям воздействия каннабиса на здоровье. Теперь первое в своем роде исследование обнаружило связь между различными моделями употребления каннабиса пациентами и тем, насколько хорошо они восстанавливаются после операции, пишет New Atlas.

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После алкоголя, каннабис является наиболее часто используемым психотропным наркотиком в Соединенных Штатах. По состоянию на ноябрь 2022 года 21 штат, две территории и округ Колумбия приняли законы, регулирующие немедицинское употребление каннабиса взрослыми. Законодательные изменения в штате Массачусетс в период с 2012 по 2016 год привели к увеличению распространенности употребления каннабиса пациентами, перенесшими операцию.

Было проведено много исследований каннабиса и его влияния на здоровье, как отрицательного, так и положительного. Исследования нехирургических пациентов показывают, что употребление каннабиса увеличивает риск психических, а также неблагоприятных сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Подобные исследования показывают, что постоянное употребление каннабиса может привести к необходимости более высокого уровня здравоохранения в целом.

Однако мало данных о том, как употребление каннабиса влияет на пациентов, перенесших операцию, и на их послеоперационное восстановление.

В недавнем новом исследовании группа анестезиологов из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс (МЦБИД) в Бостоне, штат Массачусетс, выдвинула гипотезу о том, что пациентам, употреблявшим каннабис, с большей вероятностью потребуется более высокий уровень медицинской помощи после операции, включая незапланированные госпитализации в реанимацию, в отделение интенсивной терапии (ОИТ), повторной госпитализации или выписке в отделение неотложной помощи.

Исследователи изучили обезличенные данные 210 639 пациентов, перенесших внесердечные операции в период с января 2008 года по июнь 2020 года, и те, у кого диагностировано расстройство, связанное с употреблением каннабиса, составили 13,4%.

Расстройство, связанное с употреблением каннабиса, является признанным расстройством психического здоровья, которое определяется в пятом издании Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (ДСРПР-5) как "проблемная модель употребления каннабиса, приводящая к клинически значимым нарушениям или дистрессу". Проще говоря, люди с расстройством, связанным с употреблением каннабиса, не могут прекратить употребление, несмотря на проблемы со здоровьем, профессиональные и социальные проблемы, которые вызывает употребление наркотика.

Исследователи обнаружили, что у пациентов, которые употребляли каннабис, в целом чаще встречались сопутствующие состояния, такие как злоупотребление психоактивными веществами, депрессия, тревога и шизоаффективное расстройство. Такие пациенты чаще являлись молодыми людьми мужского пола.

Пациентам с расстройством, связанным с употреблением каннабиса, чаще требовалось расширенное послеоперационное лечение, чем тем, кто не употреблял каннабис. В частности, диагноз расстройства, связанного с употреблением каннабиса, был связан с более высокими шансами на повторную госпитализацию.

"Расстройство, связанное с употреблением каннабиса в анамнезе, может служить индикатором потенциально осложняющих факторов для пациентов, подвергающихся анестезии, которые, в свою очередь, способствуют необходимости более высокого уровня обращения за медицинской помощью после операции", — сказал Максимилиан Шефер, соответствующий автор исследования.

Интересно, что потребители каннабиса, у которых не было расстройства, связанного с употреблением, имели более низкие шансы на надобность расширенной помощи после операции по сравнению с пациентами, которые никогда не употребляли каннабис. Более того, такое употребление было связано с более коротким пребыванием в больнице у этих пациентов по сравнению с теми, кто не употреблял каннабис.

"Наш анализ показал, что употребление каннабиса очень распространено и значительно увеличилось среди пациентов, перенесших операцию, что отражает тенденции в общей популяции. Тем не менее, между пациентами с умеренным немедицинским употреблением каннабиса и пациентами с расстройством, связанным с употреблением каннабиса, наблюдалось различное влияние на использование медицинской помощи после процедуры", — заявили исследователи.

Будущие исследования предоставят информацию о различиях в результатах между пациентами, которые употребляли каннабис не в медицинских целях, и теми, у кого диагностировано расстройство, связанное с употреблением каннабиса.

Для медицинских работников результаты исследования информативны. Они отражают рост употребления каннабиса в обществе после его повсеместной легализации и возросшую вероятность того, что все больше пациентов, перенесших операцию, будут употреблять каннабис. Эта информация может быть учтена при оценке до- и послеоперационного риска.

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