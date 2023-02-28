Небезпека марихуани. Прийом канабісу впливає на післяопераційне відновлення, — вважають вчені

Перше у своєму роді дослідження розкрило вплив вживання канабісу на післяопераційне відновлення. Результати неоднозначні.

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В останні роки в багатьох штатах США відбулося пом'якшення законів, що стосуються використання канабісу з медичною і немедичною метою, що спонукало до постійних досліджень впливу канабісу на здоров'я. Тепер перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами і тим, наскільки добре вони відновлюються після операції, пише New Atlas.

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Після алкоголю канабіс є найбільш часто використовуваним психотропним наркотиком у Сполучених Штатах. Станом на листопад 2022 року 21 штат, дві території та округ Колумбія ухвалили закони, що регулюють немедичне вживання канабісу дорослими. Законодавчі зміни в штаті Массачусетс у період із 2012 по 2016 рік призвели до збільшення поширеності вживання канабісу пацієнтами, які перенесли операцію.

Було проведено багато досліджень канабісу та його впливу на здоров'я як негативного, так і позитивного. Дослідження нехірургічних пацієнтів показують, що вживання канабісу збільшує ризик психічних, а також несприятливих серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Подібні дослідження показують, що постійне вживання канабісу може призвести до необхідності вищого рівня охорони здоров'я загалом.

Однак мало даних про те, як вживання канабісу впливає на пацієнтів, які перенесли операцію, та на їх післяопераційне відновлення.

У нещодавньому новому дослідженні група анестезіологів із Медичного центру Бет Ісраель Діаконіс (МЦБІД) в Бостоні, штат Массачусетс, висунула гіпотезу про те, що пацієнтам, які вживали канабіс, з більшою ймовірністю буде потрібен вищий рівень медичної допомоги після операції, враховуючи незапланований у відділення інтенсивної терапії (ОТІ), повторної госпіталізації або виписки у відділення невідкладної допомоги.

Дослідники вивчили знеособлені дані 210 639 пацієнтів, які перенесли позасерцеві операції в період із січня 2008 року по червень 2020 року, і ті, у кого діагностовано розлад, пов'язаний із вживанням канабісу, склали 13,4%.

Розлад, пов'язаний із вживанням канабісу, є визнаним розладом психічного здоров'я, що визначається у п'ятому виданні Діагностичного та статистичного посібника з психічних розладів (ДСППР-5) як "проблемна модель вживання канабісу, що призводить до клінічно значущих порушень або дистресу". Простіше кажучи, люди з розладом, пов'язаним із вживанням канабісу, не можуть припинити вживання, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, професійні та соціальні проблеми, які спричиняє вживання наркотику.

Дослідники з'ясували, що в пацієнтів, які вживали канабіс, загалом частіше зустрічалися супутні стани, такі як зловживання психоактивними речовинами, депресія, тривога та шизоафективний розлад. Такі пацієнти найчастіше були молодими людьми чоловічої статі.

Пацієнтам із розладом, пов'язаним із вживанням канабісу, частіше потрібно розширене післяопераційне лікування, ніж тим, хто не вживав канабіс. Зокрема, діагноз розладу, пов'язаного з вживанням канабісу, був пов'язаний із вищими шансами на повторну госпіталізацію.

"Розлад, пов'язаний з вживанням канабісу в анамнезі, може слугувати індикатором потенційно ускладнювальних факторів для пацієнтів, які отримують анестезію, які, зі свого боку, сприяють необхідності вищого рівня звернення за медичною допомогою після операції", — сказав Максиміліан Шефер, відповідний автор дослідження.

Цікаво, що споживачі канабісу, які не мали розладу, пов'язаного з вживанням, мали нижчі шанси на потребу розширеної допомоги після операції порівняно з пацієнтами, які ніколи не вживали канабісу. Ба більше, таке вживання було пов'язане з коротшим перебуванням у лікарні у цих пацієнтів порівняно з тими, хто не вживав канабіс.

"Наш аналіз показав, що вживання канабісу дуже поширене і значно збільшилося серед пацієнтів, які перенесли операцію, що відображає тенденції в загальній популяції. Тим не менш, між пацієнтами з помірним немедичним вживанням канабісу та пацієнтами з розладом, пов'язаним із вживанням канабісу, спостерігався різний вплив на використання медичної допомоги після процедури", — заявили дослідники.

Майбутні дослідження нададуть інформацію про відмінності в результатах між пацієнтами, які вживали канабіс не з медичною метою, і тими, у кого діагностовано розлад, пов'язаний із вживанням канабісу.

Для медичних працівників результати дослідження є інформативними. Вони відображають зростання вживання канабісу в суспільстві після його повсюдної легалізації і збільшену ймовірність того, що все більше пацієнтів, які перенесли операцію, вживатимуть канабіс. Ця інформація може бути врахована в процесі оцінки до- та післяопераційного ризику.

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