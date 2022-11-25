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Технології та наука

Найкращий засіб. Вчені з'ясували, що конопля допоможе подолати зміни клімату

Канабіс, наука, наркотики, клімат
Конопля

Виявилося, що плантації коноплі можуть поглинати вдвічі більше вуглекислого газу, ніж дерева.

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Зміна клімату — одна з найбільших проблем людства. Багато політиків і науковців докладають неабияких зусиль, щоб вирішити її.

Нещодавно стало відомо, що подолати глобальне потоплення може незвичайна рослина. У відновленні балансу між людиною та природою допоможе канабіс, пише Daily Mail.

Вчені з'ясували, що плантації конопель можуть поглинати більше вуглекислого газу з повітря. Ця кількість удвічі більша, ніж у дерев.

Згідно з дослідженнями, протягом одного року плантація канабісу може поглинути до 16 тонн парникових газів. Водночас дерева здатні обробити лише близько 6 тонн. Крім того, гази потрапляють у волокна конопель назавжди.

Дані нью-йоркського дослідницького центру Hudson Carbon вказують на те, що близько пів гектара коноплі зберігає до 3 тонн вуглецю. Це допомагає одночасно витягти з атмосфери близько семи тонн. Засновник центру вважає, що плантація близько 20 млн га щороку могла б поглинати сотні мільйонів тонн вуглецю.

Технічні коноплі — це різновид рослини Cannabis sativa. Її не варто плутати зі звичайнісінькою марихуаною, адже в ній недостатні рівні психоактивної сполуки. Однак вона виконує очисні функції, адже може вилучати з повітря токсини. І це далеко ще не все. Коноплі можуть поглинати з ґрунту важкі метали: свинець, ртуть, кадмій тощо. Це було підтверджено низкою досліджень вченими з Пенсільванії.

Також цей вид не потребує багато води для вирощування. Досягати зрілості рослина може лише через 4 місяці.

Водночас вчені відзначають, що здатність поглинати важкі метали може призвести до їх попадання в урожай, який збирають пізніше. Крім того, його курять люди, які в результаті можуть захворіти на рак та отримати інші неврологічні проблеми.

Раніше Фокус писав про нове дослідження, яке довело, що курити марихуану набагато шкідливіше за звичайний тютюн.