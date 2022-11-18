Краще тютюн. Учені довели, що курити "траву" набагато шкідливіше за сигарети

Нове дослідження говорить про підвищений ризик захворювання на емфізему легень у любителів марихуани.

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Деякі люди люблять курити щось незвичайне. Зазвичай вони звертаються до марихуани. Це допомагає розслабитися. Крім того, іноді певні курці вживають марихуану постійно.

Згідно з останніми дослідженнями, її часте вживання може бути набагато шкідливішим, ніж куріння звичайних сигарет із тютюном, пише Sci Tech Daily.

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Дослідження в журналі Radiology стверджує, що в курців марихуани найчастіше зустрічається емфізема. Під час цього в легенях збільшується об'єм альвеол через руйнування перетинок між ними. У разі цього захворювання важко робити видих. Крім того, легені стають неживими. Вчені припускають, що результати дослідження могли бути обумовлені тим, що дим марихуани потрапляє в легені нефільтрованим.

Учені вже багато знають про вплив сигарет на легені, на відміну від марихуани. Авторка дослідження Жизель Рева припустила, що куріння "травки" накопичує в рази більше частинок у легенях, ніж звичайна сигарета. Щоб перевірити це твердження, вона та її колеги порівняли КТ 56 курців марихуани з результатами 57 некурців, а також із групою з 33 курців тютюну.

Виявили, що три чверті чи 75% курців марихуани отримали емфізему. Натомість поціновувачі тютюну отримали нижчий результат — 67%.

[ + – ] КТ легень Фото: вирус

Також учені зазначають, що запалення дихальних шляхів було поширеним саме в курців марихуани. Схожа ситуація була з гінекомастією — збільшенням грудної залози в чоловіків. Співвідношення у відсотках курців тютюну та марихуани було 11 до 38. Схожі результати отримали під час відповідних за віком підгруп також.

Докторка Рева зазначила, що результати були несподіваними. Причина цього в тому, що деякі люди мали великий досвід куріння обох видів. Але про значний вплив марихуани на легені дізналися лише зараз.

Наразі планують проводити додаткові дослідження.

Марихуана — найпоширеніша речовина, яку курять, після тютюну. За останніми даними, 48,2 мільйона людей, або близько 18% американців, вживали марихуану щонайменше один раз у 2019 році. Останніми роками її споживання значно збільшилося на фоні легалізації.

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