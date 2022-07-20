Австралійці помітили незвичайне рожеве свічення у небі: причиною виявився канабіс (фото)

У місті Мілдьюра виробник медичного каннабісу забув закрити жалюзі над зоною для вирощування, через що рожеве світло розлилося по всьому небу.

Жителі міста Мілдьюра на сході Австралії стали свідками незвичайного рожевого свічення у небі увечері у вівторок, 19 липня. Користувачі мережі навіть припускали, що виною цьому сонячний спалах, проте насправді причиною цього явища стали лампи, що використовуються для вирощування каннабісу. Про це повідомляє видання ABC.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Вчора ввечері користувачі соцмереж писали, що рожеве світло у небі є наслідком сонячного спалаху. Деяким здалося, що світіння нагадує "портал у просторово-часовий континуум". Вже сьогодні вранці компанія Cann Group, яка спеціалізується на вирощуванні медичного каннабісу, повідомила, що саме вона є відповідальною за яскраве світло над Мілдюрою.

У керівництві компанії повідомили журналістам, що минулої ночі рожеве світло було забезпечене над новою зоною для вирощування медичного каннабісу. Передбачається, що лампи з таким світлом сприяють росту марихуани.

"Як ви, можливо, знаєте, канабіс росте при довгому дні. Зона цвітіння — це 12 годин світла і 12 годин темряви, що зазвичай відбувається з 7 ранку до 7 вечора. Оскільки нова зона буде введена в експлуатацію в найближчий день чи два, ми увімкнули світло", — сказали в компанії.

У Cann Group пояснили, що зазвичай над територією вирощування каннабісу під час роботи спеціальних ліхтарів закриваються затемнюючі жалюзі, проте тієї ночі цього не сталося, тому рожеве світло помітили жителі міста. Журналісти додали, що лікарський канабіс компанії був схвалений для продажу в Австралії на початку липня.

Нагадаємо, у серпні минулого року американці отримали можливість купувати медичний канабіс через додатки для iPhone. Раніше робити це не дозволяла політика компанії Apple.

Раніше Фокус прогнозував, які наслідки спричинить легалізація медичної марихуани в Україні.