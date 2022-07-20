Австралийцы заметили необычное розовое свечение в небе: причиной оказался каннабис (фото)

В городе Милдьюра производитель медицинского каннабиса забыл закрыть жалюзи над зоной для выращивания, из-за чего розовый свет разлился по всему небу.

Жители города Милдьюра на востоке Австралии стали свидетелями необычного розового свечения в небе вечером во вторник, 19 июля. Пользователи сети даже предполагали, что виной этому солнечная вспышка, однако в действительности причиной этого явления стали лампы, используемые для выращивания каннабиса. Об этом сообщает издание ABC.

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Вчера вечером пользователи соцсетей писали, что розовый свет в небе является следствием солнечной вспышки. Некоторым показалось, что свечение напоминает "портал в пространственно-временной континуум". Уже сегодня утром компания Cann Group, которая специализируется на выращивании медицинского каннабиса, сообщила, что именно она ответственна за яркий свет над Милдьюрой.

В руководстве компании сообщили журналистам, что минувшей ночью розовый свет был обеспечен над новой зоной для выращивания медицинского каннабиса. Предполагается, что лампы с таким светом способствуют росту марихуаны.

"Как вы, возможно, знаете, каннабис растет при длинном дне. Зона цветения — это 12 часов света и 12 часов темноты, что обычно происходит с 7 утра до 7 вечера. Поскольку новая зона будет введена в эксплуатацию в ближайшие день или два, мы включили свет", — сказали в компании.

В Cann Group объяснили, что обычно над территорией выращивания каннабиса во время работы специальных фонарей закрываются затемняющие жалюзи, однако в ту ночь этого не произошло, поэтому розовый свет был замечен жителями города. Журналисты добавили, что лекарственный каннабис компании был одобрен для продажи в Австралии в начале этого июля.

Напомним, в августе прошлого года американцы получили возможность покупать медицинский каннабис через приложения для iPhone. Ранее делать этого не позволяла политика компании Apple.

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