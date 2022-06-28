"Прихода" не будет. Почему медицинский каннабис не повлияет на рынок наркотиков

На сайте Верховной Рады Украины опубликован проект закона, предлагающий разрешить использование медицинского каннабиса для лечения ряда заболеваний. Фокус узнавал, как может измениться ситуация на наркорынке, если законопроект станет законом и что думают об этом простые украинцы.

Согласно опубликованному 10 июня тексту, законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, проомышленных целях, научной и научно-технической деятельности" будет регулировать оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Он расширит доступ к препаратам медицинского каннабиса для лечения болезней, среди которых онкологические заболевания и посттравматические стрессовые расстройства.

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Легализация каннабиса в Украине: что предлагают?

Попытку легализовать медицинский каннабис украинские парламентарии предпринимают не впервые. 13 июля 2021 года Верховная Рада провалила голосование за первую версию данного законопроекта.

Из необходимых 226 голосов лишь 184 депутата поддержали легализацию конопли в медицинских целях. Отдельным голосованием законопроект решили отправить на доработку.

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Одним из главных инициаторов легализации медицинского каннабиса, как и в 2021 году, так и сейчас, выступает председатель комитета Верховной Рады по здоровью нации Михаил Радуцкий. После проваленного голосования депутат причинами неудачи назвал истерию и "пророссийское лобби". Сам Радуцкий за свой законопроект не голосовал, а из "Слуги народа" инициативу поддержали всего 152 депутата.

"Обсуждение легализации медицинских препаратов на основе каннабиса превратилось в политический спектакль. Если не сказать — шабаш", — объяснял Радуцкий, параллельно выражая уверенность в том, что "дело будет доведено до конца".

"Очень жаль, — говорил депутат, — что многие коллеги так и не поняли или не захотели понять, что мы не собираемся снимать запрет на легкие наркотики. На мой взгляд, к клевете на эту инициативу присоединилось еще и пророссийское лобби. Эти тайные сторонники ценностей "русского мира" выступают против любых новаций, которые сближают Украину с миром. В ситуации сознательного разжигания истерии выносить законопроект на рассмотрение было неуместно. Я же являюсь абсолютным сторонником инициативы".

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Спустя почти год народный депутат вновь возвращается к обсуждению вопроса легализации каннабиса. В этот раз Радуцкий на своей странице в Facebook уверяет – принятие законопроекта поможет украинским военным справиться с посттравматическим синдромом.

"Защитники Украины должны получить право лечить посттравматическое стрессовое расстройство и психические заболевания препаратами на основе каннабиса! — призывает нардеп. — Сегодня легализация медицинского каннабиса актуальна, как никогда раньше. Препараты из конопли помогут спасти травмированную психику миллионов украинцев. Тысячи наших героев получили ранения, психологические травмы, посттравматическое стрессовое расстройство. Они должны иметь доступ к облегчению боли благодаря медпрепаратам на основе каннабиса", – говорит Радуцкий.

При этом у чиновника почти нет сомнений, что легализация состоится. Радуцкий проявляет надежду, что нынешняя сплоченность Верховной Рады позволит принять новый законопроект.

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На один из главных вопросов — как будет регулироваться оборот медицинского каннабиса — отвечает министр здравоохранения и сторонник легализации Виктор Ляшко: "Мы все равно предлагаем установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов, понимая чувствительность этого вопроса в обществе и готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощи украинским пациентам. Не импортировать, а делать наше, украинское!"

По словам главы Минздрава, таким образом будет создан специальный реестр медпрепаратов на основе каннабиса, а на каждую единицу товара будет нанесен уникальный штрихкод. Отпускать лекарства фармацевты будут только по е-рецепту.

Однако часть депутатов и сейчас настроены категорически против легализации каннабиса в медицинских целях. Нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский требует отозвать законопроект в связи с нарушениями в документе.

"Боюсь, что внесенный Кабмином законопроект о превращении страны в наркопритон, простите, легализации каннабиса, необходимо отозвать. Сравнительная таблица законопроекта не соответствует проекту закона. Так тряслись руки от жадности у шкуродеров, что не попадали в строчки и путали пункты, видимо", — пишет в своем Телеграм-канале Бужанский.

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Несмотря на настроения политиков, украинское общество неоднозначно относится к легализации медицинского каннабиса. Дискуссии в соцсетях позволяют предположить, что сторонниками принятия законопроекта активно выступает молодая часть украинцев, в то время как более возрастная категория не спешит с однозначными выводами.

[ + – ] Согласно законопроекту, до 1 января 2033 года вводится нулевая квота на ввоз в Украину сырья и веществ из каннабиса Фото: Pexels

После публикации текста законопроекта у украинцев появилось еще больше вопросов. Один из пунктов, который вызывает споры — до 1 января 2033 года вводится нулевая квота на ввоз в Украину сырья и веществ из каннабиса.

Простым языком – в случае, если документ будет принят парламентом, в ближайшие 10 лет коноплю можно будет ввозить в Украину в неограниченных количествах.

Легализация медицинского каннабиса: "за" и "против"

Чтобы узнать мнения украинцев Фокус прошелся по центральным улицам Киева.

"Я лично против легализации, поскольку сомневаюсь, что в нашем государстве это будет контролироваться. Липовые справки о болезнях делают даже в Штатах. Почему-то кажется, что менталитет нашего украинского народа еще не готов к таким разрешениям. И да, легализация марихуаны – приоритет номер один в стране, где идет война", – иронично комментирует ситуацию Фокусу киевлянин Федор.

Некоторые украинцы считают, что смена юридического статуса конопли может создать проблемы для подрастающего поколения. Несмотря на то, что медицинский каннабис в своем составе имеет больше элементов каннабидиола (КБД), чем провоцирующего психоактивные побочные эффекты тетрагидроканнабинола (ТГК), по мнению части киевлян, легализация медицинской конопли значительно упростит процедуру употребления легких наркотиков.

"Проблема марихуаны в наше время как раз заключается в тезисе: "Травка против алкоголя". Пропаганда этого казалось бы легкого наркотика летит из каждого утюга: хип-хоп культура, фильмы, статьи про "безвредность". Это очень подлый наркотик, который медленно пожирает твою волю и твои интересы. Я знаю, что говорю. У меня растет младший брат и есть страх что смена юридического статуса откроет ящик Пандоры. У подростков нет опыта и нет градации конопли на "медицинскую и рекреационную", – объясняет на собственном опыте Николай.

В качестве аргумента "за" украинцы приводят мировую практику употребления травы до и после разрешения.

В 2019 году, после легализации марихуаны в Канаде, социологическое агентство Staticstics Canada провело опрос с целью узнать, как повлиял легалайз на потребление наркотика среди жителей Канады. Результаты показали, что среди канадцев старше 15 лет около 15% — примерно 4,6 миллиона человек — употребляли каннабис в последние три месяца. Примерно такие же цифры опросы показывали и до легализации конопли. Но есть особенности менталитета.

[ + – ] Не все уверены, что западный опыт легалайза подходит Украине Фото: Pexels

"Я за, потому что о легализации для страдающих от боли людей не могут судить люди здоровые. И никто не знает, что именно он сам был бы готов выпить / вколоть / выкурить, если бы мучался так же, как люди, которые нуждаются в медицинском каннабисе, — говорит Фокусу киевлянка Алина. — Во-вторых, любой запрет порождает еще большее желание получить доступ к запретному. Уже не раз проводили эксперименты, которые это доказывали. И в конечном итоге, те, кто не хочет подсаживаться на легкие наркотики, те делать этого не будут. Даже если законодательная база, как обычно, будет иметь "сюжетные дыры" или будут те, кто захочет нарушать границы дозволенного, то масштабных и непоправимых проблем от этого быть не должно. Во всяком случае, не больше, чем от алкоголя", – заключает девушка.

Как работает рынок нелегального каннабиса в Украине

Несмотря на статью 307 Уголовного кодекса Украины, которая за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств с целью сбыта предполагает лишение свободы от 5 до 10 лет (с конфискацией!), рынок наркотиков живет "активной жизнью".

Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, каннабис упоминается в 80% приговоров по делам о незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта. По статистике Офиса генпрокурора, в 2020 году в суды было передано около 10 тысяч таких уголовных дел.

"Размер" имеет значение. В случае, если правоохранительными органами при задержании или осмотре будет найдена марихуана, но ее вес не будет превышать одного грамма, скорее всего, нарушитель отделается легким испугом и дело обойдется без доставки в отделение полиции.

[ + – ] Многие украинцы опасаются, что смена юридического статуса марихуаны станет угрозой для неопытных подростков Фото: pexels.com

Основной незаконный трафик травы в Украине осуществляется "через руки". Благодаря общим знакомым и единомышленникам продается большая часть пока неразрешенного легкого наркотика. В случае, если таких друзей нет – на помощь привычно приходят Телеграм-каналы.

Об этом Фокусу рассказал Дмитрий (имя изменено).

"В Украине сейчас примерно 30-40% клиентов приобретают марихуану через специальные Телеграм-каналы. Есть проверенная система, через которую риск быть задержанным правоохранителями — минимальный. Это закрытые группы на 200-300 человек. После того, как ваша заявка принимается администраторами, получаете ссылку на дилеров. В народе они называются "барыги". Клиент сбрасывает на счет дилера деньги, а тот, спустя время, присылает координаты, где находится пакетик с марихуаной", — поясняет Дмитрий.

По словам собеседника Фокуса, есть схема и попроще. На стенах городских зданий часто пишут названия Телеграм-каналов. "Там все более открыто, не нужно ждать ответа администраторов, а система похожая. Это не сильно проверенная история, потому что некоторые из каналов могут быть полицейскими, которые таким образом находят тех, кто употребляет", – рассказывает о нелегальном бизнесе Дмитрий.

[ + – ] Медицинский каннабис по составу кардинально отличается от обычной конопли, так как у них разные активные вещества Фото: Pexels

Как говорит мужчина, марихуана хорошего качества в Украине стоит 200-250 гривен за грамм. В основном это продукт внутренний, украинского происхождения. Отмечается, что в южных областях трава растет лучше — сказывается климат, но самое важное в выращивании – это уход. Чтобы обеспечить растениям должное внимание, некоторые дилеры снимают дом, который оборудуют под небольшую ферму по выращиванию конопли.

Хотя и употребление легких наркотиков в Украине остается незаконным, по словам Дмитрия, правоохранительные органы готовы вопросы "решать на месте".

"Здесь все в зависимости от веса, который нашли при обыске. Если больше одного грамма, то полицейские отвезут в РОВД и конфискуют все найденное. Если марихуаны меньше, чем один грамм, то можно решить все проблемы сразу. Однажды, когда меня так задержали, я закрыл вопрос, предложив 200 гривен", – признается собеседник.

Дмитрий объясняет, что легализация медицинского каннабиса не особенно повлияет на внутренний нелегальный рынок, и он продолжит функционировать. Причина — медицинский каннабис по составу кардинально отличается от обычной конопли. Эффект так называемого "кайфа" достигается тетрагидроканнабинолом, которого практически нет в составе медицинского каннабиса. Главная составляющая медицинского каннабиса — каннабидиол, который обладает успокаивающими функциями. Поэтому даже в случае оформления поддельных справок желающий не сможет законно накуриться, да и желаемого "прихода" не будет.

В октябре 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова в комментарии "Суспильне" заявила, что темпы роста наркомании в Украине являются одними из самых высоких в мире. По ее словам, количество украинских граждан, которые употребляют наркотики составляет от 1 до 1,5 миллиона человек. и ежегодно этот показатель растет на 8-10%.