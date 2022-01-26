К психологу, психотерапевту или психиатру: куда обращаться при ПТСР и депрессии (инфографика)

Стресс, депрессия, ПТСР: самые распространенные психологические проблемы

Мы живем в неспокойное время, под грузом постоянного стресса, неуверенности в завтрашнем дне, в потоке тревожных новостей. Депрессии, панические атаки, расстройство сна, разного рода психологические проблемы получили распространение во всех возрастных группах.

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Новости с границы, из зоны боевых действий, угроза полномасштабной войны вызывают постоянную тревогу, заставляют нервничать, доводят до панических атак.

Из-за ситуации на востоке Украины специальная инициатива ВОЗ даже усилила меры по оказанию психологической поддержки населения. Как поделился член одной из групп ВОЗ по психическому здоровью Алексей Костюченко, инициатива помогает людям с серьезными психическими расстройствами, такими как шизофрения, тяжелые расстройства настроения, умеренная и тяжелая депрессия и биполярные расстройства.

"Мы сталкиваемся с огромным количеством посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), депрессий. Ситуация серьезно ухудшилась после начала военных действий. Среди людей, которые обращались к нам за помощью по поводу тревожных расстройств, 99% находились в зоне военного конфликта, это оказало на них очень сильное влияние", — говорит специалист.

Врачи также акцентируют внимание на увеличении количества пациентов с ПТСР:

"За время военных действий на востоке Украины количество пациентов с ПТСР увеличилось в огромное количество раз. Как говорят, "война закончится тогда, когда боец ее полностью отпустит". В случае ПТСР, лечение может затянуться на несколько лет и более", — рассказывает врач-психиатр Днепропетровского областного госпиталя ветеранов войны Антон Лысенко, отмечая, что существуют и индивидуальные методики, и групповые встречи для проработки ПТСР, полученного в ходе войны.

[ + – ] Беседа с психологом может помочь подростку в трудный период Фото: pexels.com

В поддержке нуждаются и взрослые, и молодежь: в конце 2021 года среди детей и подростков с психологическими проблемами столкнулся каждый пятый. Как минимум один из семи подростков в мире в возрасте от 10 лет страдает диагностированным психическим расстройством. Кроме того, ежегодно почти 46 тысяч подростков совершают самоубийство; суицид — в топе основных причин смерти в этой возрастной группе.

Пандемия COVID-19 также привела к росту числа психических расстройств: из-за наступления коронавирусной инфекции по всему миру люди испытывают повышенный страх, волнение и беспокойство, впадают в депрессию.

Всем им нужна квалифицированная помощь — со стороны специалиста, который знает, как помочь успокоиться, привести нервы в порядок, снять депрессию, убрать из жизни бессонницу и страхи. Вот только как называется такой специалист: психолог, психотерапевт или психиатр? Чем отличается психолог от психиатра и психотерапевта, кто из них лечит депрессию, кто лечит стресс, а кто — психические расстройства?

Но несмотря на всевозможные инициативы, проекты и программы — многие люди не знают, куда и к кому необходимо обращаться за помощью. Происходит путаница и сложно себе ответить, кто поможет: психолог, психотерапевт или психиатр. К счастью, все достаточно просто.

[ + – ] Психотерапия предполагает длительную работу, углубление в историю человека, а также работу со структурой личности Фото: pexels.com

Чем отличается психолог от психиатра и психотерапевта

Как рассказала Фокусу психолог-психотерапевт Анастасия Черепко, в целом психология и психика — это тесно взаимосвязанные категории.

"Психика — это система нашего организма, а психология — наука о психике и ее процессах. Психологическое — это, к примеру, образование. Психическое — заболевание или процесс. Если говорим о разнице между степенью проблем, то тут больше подойдет разделение по выбору обращения — к психологу, психотерапевту или психиатру. К психологу рекомендуется обращаться в сложных жизненных ситуациях для получения консультации, анализа ситуаций и для того, чтобы разобраться в своих чувствах, получить нужную информацию и сочувствие. Это может ограничиться несколькими встречами".

Существует еще одна категория – психотерапия. Как отмечает эксперт, к психотерапевту стоит идти, когда есть запрос на изменения в себе. Тогда терапия предполагает длительную работу, углубление в историю человека, а также работу со структурой личности.

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"К психиатру необходимо обращаться, когда человек подозревает у себя наличие психического расстройства, качество его жизни ухудшается, и он чувствует себя в плену определенного состояния. Тогда личность закрывается от мира, и даже близкие люди начинают рекомендовать ему обратиться к специалисту", — добавляет психолог-психотерапевт.

К кому бы из этих специалистов человек ни пришел — профессионалы продиагностируют проблему и в необходимом случае перенаправят туда, где предоставят профильную помощь.

"Это абсолютно нормальная практика. Особенно, учитывая страх многих людей обратиться сразу к психиатру. Многие вначале идут к психологу. Также распространен страх перед "копанием" в своей истории, что заставляет обходить стороной кабинет психотерапевта. Многие, не разобравшись, идут даже к неврологу", — говорит Анастасия Черепко.

[ + – ] Психолог, психиатр, психотерапевт: профессионалы продиагностируют проблему и в необходимом случае перенаправят туда, где предоставят профильную помощь Фото: Focus.ua

Практически каждый из нас в сложный период жизни испытывает душевные муки. Иногда достаточно разговора с близкими за чашкой горячего чая, но бывают случаи, когда необходима профильная помощь. Внутренний страх и смятение мешают разобраться в том, к какому специалисту необходимо обратиться и что поможет: разговор по душам, глубокий анализ жизни или медикаментозное лечение.

Если вам кажется, что в жизнь ворвалось психическое расстройство или же чувствуете подавленность — не бойтесь просить о помощи и обращаться к специалистам. Для срочной поддержки в Украине действуют "Телефоны доверия":