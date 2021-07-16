Мама-марихуана. В чьих интересах на самом деле хотят легализовать каннабис в Украине

Согласно законопроекту, который все же запихнули в повестку дня Верховной Рады, лицензированию будет подлежать лишь деятельность, связанная с оборотом лекарственного каннабиса. Промышленный же хотят выращивать свободно и повсеместно.

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А считать промышленным будут сорта, в сухих листьях которых содержится не более 0,2% ТГК. Больше – лекарственными. ТГК (тетрагидроканнабинол), если кто не знает, называют основное психоактивное вещество, содержащееся в каннабисе. Отвечает за эйфорию.

Важно понимать, что этот законопроект – попытка расширить границы дозволенного. Вы, мол, только стакан воды принесите, а то так есть хочется, что даже переночевать негде.

Следующим шагом наверняка станет повышение уровня ТГК в промышленном каннабисе. В первом законопроекте, на минуточку, предлагали считать промышленным каннабис с содержанием ТГК до 1%.

Важно

Нехай росте? Какие сюрпризы скрывает законопроект о легализации медицинской марихуаны

Похожая норма действует в Швейцарии и там продукты из "легкой" марихуаны свободно продаются в газетных киосках и уличных автоматах наравне с разнообразными снэками.

Иные ЛОМы уверяют, что государство будет зорко следить за тем, чтобы особо хитрые соотечественники не выращивали наркотические сорта под видом промышленных. Серьезно?

Наша полиция много лет демонстрирует полнейшее нежелание придушить "черный" рынок марихуаны. Но легализация почему-то образумит стражей порядка, вынудив отказаться от денег за крышевание наркоторговцев. Напоминаю, что мы живем в Украине, а не в какой-нибудь Нарнии.

Разрешите свободно выращивать промышленную коноплю, и уже через неделю специалисты перестанут стесняться. Все они прекрасно умеют брать материалы на анализ таким образом, чтобы в итоге получить нужный им уровень ТГК.

Учтите также, что "легалайз" сделает выращивание наркотической конопли менее рисковым бизнесом. Если трава заколосится на сотнях тысяч гектаров по всей стране, то при всем желании (которого нет) нельзя будет разобраться, где там какой уровень ТГК. А ведь для выращивания промышленной конопли даже специальное разрешение не понадобится.

Сторонники законопроекта говорят, что все это исключительно ради тяжелобольных людей, но опыт подсказывает, что режим заботливой мамочки у законодателя включается лишь в тех случаях, когда дело пахнет большими деньгами. В иных же случаях примерно те же люди не стесняются плевать и на больных, и на здоровых.

И, наконец, главное. Закон не приняли, но и не отклонили. Отправили на доработку. А это значит, что вскоре попытаются еще раз.

Первоисточник: телеграм-канал автора.