Нехай росте? Какие сюрпризы скрывает законопроект о легализации медицинской марихуаны

Опрос, инициированный президентом Зеленским, не забыли еще? С мыслью о нем погрузился в чтение законопроекта о легализации медицинского каннабиса, уже зарегистрированного в Верховной Раде. Обнаружил массу любопытных странностей, о которых сейчас и расскажу.

Итак, лицензированию, согласно законопроекту, подлежит деятельность, связанная с оборотом лишь лекарственной конопли. Промышленная же будет выращиваться и распространяться свободно, без лицензий, рецептов и СМС.

Промышленными будут считать лишь те сорта конопли, в сухих листьях которых содержится не более одного процента ТГК. Лекарственными – если больше. ТГК – один из компонентов каннабиса, являющийся основным психоактивным веществом. Отвечает за эйфорию и привыкание.

В странах Евросоюза, на минуточку, разрешенный уровень ТГК в промышленной конопле составляет 0,2%. В Китае, США и Канаде – 0,3%. То, что у них считается наркотиком, Украина будет использовать в промышленности.

Есть обоснованное подозрение, что это позволит заинтересованным лицам выращивать на территории Украины куда больше сортов конопли, чем разрешено в большинстве цивилизованных стран.

Замечу также, что промышленная конопля – это не только одежда и обувь, но, к примеру, курительные смеси, а также прочая экзотика.

С другой стороны, имеем опыт Швейцарии. Там для промышленного использования выращивают коноплю с содержанием ТГК до одного процента.

Продукты из "легкой" марихуаны там свободно продаются в магазинах, газетных киосках и уличных автоматах с разнообразными снэками.

Постепенно общество привыкает, и уже не противится идее использования марихуаны в рекреационных целях. Ну, знаете, удовольствия ради. А чего возмущаться, если пакетики с "ароматической смесью" и "заменитель табака" на каждом шагу продаются? Можно утяжелять!

Еще одна странность – вопрос о контроле уровня ТГК в конопле. Контроль необходим для того, чтобы наркотические сорта не выращивали под видом промышленных.

Функцию контроля хотят возложить на полицию, которая или не способна, или не очень стремится даже с черным рынком марихуаны разобраться.

Разрешите свободно выращивать промышленную коноплю, и проверка уровня ТГК станет чем-то факультативным. Брать материал на анализ таким образом, чтобы получить нужный результат, специалисты и сейчас умеют.

Но, и это не главное! Лабораторная проверка уровня ТГК – процедура длительная и отнюдь не бесплатная. В США, например, уже разработаны экспресс-тесты, но в законопроекте о них почему-то ни слова.

Бытует мнение, что легализация медицинского каннабиса убьет черный рынок марихуаны.

Хочу заметить, что алкоголь и сигареты в Украине продаются вполне легально, а "самопал" и самосад умирать не торопятся. Потому, что лицензия обходится недешево. Не только производителю, но и потребителю.

В то же время, незаконное выращивание наркотической конопли станет куда менее опасным занятием. И как за всеми уследить, если каннабис в стране растет на сотне тысяч гектаров, а выращивает его кто угодно, без какого-либо специального разрешения? Поди разберись, у кого какой процент ТГК.

Тут подтянутся иностранные инвесторы. У них ведь, коноплю лишь с уровнем ТГК в 0,2 – 0,3 % можно выращивать, а у нас – раздолье.

А, ведь, это далеко не все странности, обнаруженные мною в законопроекте.

По-моему, он совсем не про медицину. К сожалению, выдавать чей-то финансовый интерес за благое намерение – старинная политическая традиция.

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Публикуется с согласия автора.