Нехай росте? Які сюрпризи приховує законопроєкт про легалізацію медичної марихуани

Опитування, ініційоване президентом Зеленським, не забули ще? З думкою про нього занурився в читання законопроекту про легалізацію медичного канабісу, який вже зареєстрований у Верховній Раді. Виявив масу цікавих дивацтв, про які зараз і розповім.

Отже, ліцензуванню, згідно із законопроектом, підлягає діяльність, пов'язана з обігом лише лікарських конопель. Промислова ж буде вирощуватися і поширюватися вільно, без ліцензій, рецептів і СМС.

Промисловими вважатимуть лише ті сорти конопель, в сухому листі яких міститься не більше одного відсотка ТГК. Лікарськими — якщо більше. ТГК — один з компонентів канабісу, який є основним психоактивних речовиною. Відповідає за ейфорію і звикання.

У країнах Євросоюзу, на хвилиночку, дозволений рівень ТГК в промисловій коноплі складає 0,2%. У Китаї, США і Канаді — 0,3%. Те, що у них вважається наркотиком, Україна використовуватиме в промисловості.

Є обгрунтована підозра, що це дозволить зацікавленим особам вирощувати на території України куди більше сортів конопель, ніж дозволено в більшості цивілізованих країн.

Зауважу також, що промислова конопля — це не тільки одяг і взуття, але, наприклад, курильні суміші, а також інша екзотика.

З іншого боку, маємо досвід Швейцарії. Там для промислового використання вирощують коноплю з вмістом ТГК до одного відсотка.

Продукти з "легкої" марихуани там вільно продаються в магазинах, газетних кіосках і вуличних автоматах з різноманітними снеками.

Поступово суспільство звикає, і вже не опирається ідеї використання марихуани в рекреаційних цілях. Ну, знаєте, заради задоволення. А чого обурюватися, якщо пакетики з "ароматичною сумішшю" і "замінник тютюну" на кожному кроці продаються? Можна обтяжувати!

Ще одна дивина — питання про контроль рівня ТГК в коноплях. Контроль необхідний для того, щоб наркотичні сорти не вирощували під виглядом промислових.

Функцію контролю хочуть покласти на поліцію, яка або не здатна, або не дуже прагне навіть з чорним ринком марихуани розібратися.

Дозвольте вільно вирощувати промислові коноплі, і перевірка рівня ТГК стане чимось факультативним. Брати матеріал на аналіз таким чином, щоб отримати потрібний результат, фахівці і зараз вміють.

Але, і це не головне! Лабораторна перевірка рівня ТГК — процедура тривала і аж ніяк не безкоштовна. У США, наприклад, вже розроблені експрес-тести, але в законопроекті про них чомусь ні слова.

Існує думка, що легалізація медичного канабісу вб'є чорний ринок марихуани.

Хочу зауважити, що алкоголь і сигарети в Україні продаються цілком легально, а "самопал" і самосад вмирати не поспішають. Тому, що ліцензія обходиться недешево. Не тільки виробникові, а й споживачеві.

У той же час, незаконне вирощування наркотичної коноплі стане куди менш небезпечним заняттям. І як за всіма встежити, якщо канабіс в країні зростає на сотні тисяч гектарів, а вирощує його хто завгодно, без будь-якого спеціального дозволу? Спробуй розберися, у кого який відсоток ТГК.

Тут підтягнуться іноземні інвестори. У них же коноплю лише з рівнем ТГК в 0,2 — 0,3% можна вирощувати, а у нас — роздолля.

А це далеко не всі дивацтва, виявлені мною в законопроекті.

По-моєму, він зовсім не про медицину. На жаль, видавати чийсь фінансовий інтерес за добрий намір — старовинна політична традиція.

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Публікується за згодою автора.