Мама-марихуана. У чиїх інтересах насправді хочуть легалізувати канабіс в Україні

Відповідно до законопроекту, який все ж запхали до порядку денного Верховної Ради, ліцензуванню підлягатиме лише діяльність, пов'язана з обігом лікарського канабісу. Промисловий хочуть вирощувати вільно і повсюдно.

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А вважати промисловим будуть сорти, в сухому листі яких міститься не більше 0,2% ТГК. Більше — лікарськими. ТГК (тетрагідроканнабінол), якщо хто не знає, називають основну психоактивну речовину, що міститься в канабісі. Відповідає за ейфорію.

Важливо розуміти, що цей законопроект — спроба розширити межі дозволеного. Ви, мовляв, тільки склянку води принесіть, а то так їсти хочеться, що навіть переночувати ніде.

Наступним кроком напевно стане підвищення рівня ТГК в промисловому канабісі. У першому законопроекті, на хвилиночку, пропонували вважати промисловим канабіс з вмістом ТГК до 1%.

Важливо

Нехай росте? Які сюрпризи приховує законопроєкт про легалізацію медичної марихуани

Схожа норма діє в Швейцарії і там продукти з "легкою" марихуаною вільно продаються в газетних кіосках і вуличних автоматах нарівні з різноманітними снеками.

Інші лідери громадської думки запевняють, що держава пильно стежитиме за тим, щоб особливо хитрі співвітчизники не вирощували наркотичні сорти під виглядом промислових. Серйозно?

Наша поліція багато років демонструє цілковите небажання придушити "чорний" ринок марихуани. Але легалізація чомусь напоумить правоохоронців, змусивши відмовитися від грошей за кришування наркоторговців. Нагадую, що ми живемо в Україні, а не в якійсь Нарнії.

Дозвольте вільно вирощувати промислові коноплі, і вже через тиждень фахівці перестануть соромитися. Всі вони прекрасно вміють брати матеріали на аналіз таким чином, щоб в результаті отримати потрібний їм рівень ТГК.

Врахуйте також, що "легалайз" зробить вирощування наркотичної коноплі менш ризиковим бізнесом. Якщо трава заколоситься на сотнях тисяч гектарів по всій країні, то при всьому бажанні (якого немає) не можна буде розібратися, де там який рівень ТГК. Але ж для вирощування промислових конопель навіть спеціальний дозвіл не знадобиться.

Прихильники законопроекту кажуть, що все це виключно заради тяжкохворих людей, але досвід підказує, що режим турботливої матусі у законодавця вмикається лише у тих випадках, коли справа пахне великими грошима. В інших же випадках приблизно ті ж люди не соромляться плювати і на хворих, і на здорових.

І, нарешті, головне. Закон не прийняли, але і не відхилили. Відправили на доопрацювання. А це означає, що незабаром спробують ще раз.

Першоджерело: телеграм-канал автора.