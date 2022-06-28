"Приходу" не буде. Чому медичний канабіс не вплине на ринок наркотиків

На сайті Верховної Ради України опубліковано проєкт закону, який пропонує дозволити використання медичного канабісу для лікування низки захворювань. Фокус дізнавався, як може змінитись ситуація на наркоринку, якщо законопроєкт стане законом, і що думають про це прості українці.

Згідно з опублікованим 10 червня текстом, законопроєкт "Про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності" регулюватиме обіг рослин роду конопель у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Він розширить доступ до препаратів медичного канабісу для лікування хвороб, серед яких онкологічні захворювання та посттравматичні стресові розлади.

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Легалізація канабісу в Україні: що пропонують?

Спробу легалізувати медичний канабіс українські парламентарі роблять не вперше. 13 липня 2021 року Верховна Рада провалила голосування за першу версію цього законопроєкту.

З необхідних 226 голосів лише 184 депутати підтримали легалізацію коноплі з медичною метою. Окремим голосуванням законопроєкт вирішили надіслати на доопрацювання.

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Одним із головних ініціаторів легалізації медичного канабісу, як і 2021 року, так і зараз, виступає голова комітету Верховної Ради зі здоров'я нації Михайло Радуцький. Після проваленого голосування депутат причинами невдачі назвав істерію та "проросійське лобі". Сам Радуцький за свій законопроєкт не голосував, а із "Слуги народу" ініціативу підтримали лише 152 депутати.

"Обговорення легалізації медичних препаратів на основі канабісу перетворилося на політичну виставу. Якщо не сказати — шабаш", — пояснював Радуцький, паралельно висловлюючи впевненість у тому, що "справу доведуть до кінця".

"Дуже шкода, — говорив депутат, — що багато колег так і не зрозуміли або не захотіли зрозуміти, що ми не збираємося знімати заборону на легкі наркотики. На мій погляд, до наклепу на цю ініціативу приєдналося ще й проросійське лобі. Ці таємні прихильники цінностей "російського світу" виступають проти будь-яких новацій, які зближують Україну зі світом. У ситуації свідомого розпалювання істерії виносити законопроєкт на розгляд було недоречно. Я ж є абсолютним прихильником ініціативи".

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Майже через рік народний депутат знову повертається до обговорення питання легалізації канабісу. Цього разу Радуцький на своїй сторінці у Facebook запевняє — ухвалення законопроєкту допоможе українським військовим впоратися з посттравматичним синдромом.

"Захисники України мають отримати право лікувати посттравматичний стресовий розлад та психічні захворювання препаратами на основі канабісу! — закликає нардеп. — Сьогодні легалізація медичного канабісу актуальна, як ніколи раніше. Препарати з коноплі допоможуть врятувати травмовану психіку мільйонів українців. Тисячі наших героїв отримали поранення. травми, посттравматичний стресовий розлад. Вони повинні мати доступ до полегшення болю завдяки медпрепаратам на основі канабісу", — каже Радуцький.

Водночас чиновник майже не має сумнівів, що легалізація відбудеться. Радуцький сподівається, що нинішня згуртованість Верховної Ради дозволить ухвалити новий законопроєкт.

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На одне з головних питань — як регулюватиметься оборот медичного канабісу — відповідає міністр охорони здоров'я та прихильник легалізації Віктор Ляшко: "Ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання в суспільстві, та готові поступово розвивати цю галузь, показуючи результати лікування та допомоги українським пацієнтам. Не імпортувати, а робити наше, українське!"

За словами голови МОЗ, так створять спеціальний реєстр медпрепаратів на основі канабісу, а на кожну одиницю товару нанесуть унікальний штрих-код. Відпускатимуть ліки фармацевти лише за е-рецептом.

Однак частина депутатів і зараз налаштована категорично проти легалізації канабісу з медичною метою. Нардеп від "Слуги народу" Макс Бужанський вимагає відкликати законопроєкт через порушення в документі.

"Боюсь, що внесений Кабміном законопроєкт про перетворення країни на наркопритон, вибачте, легалізації канабісу, необхідно відкликати. Порівняльна таблиця законопроєкту не відповідає проєкту закону. Так тремтіли руки від жадібності у шкуродерів, що не потрапляли в рядки і плутали пункти, мабуть", — пише у своєму Телеграм-каналі Бужанський.

Марихуана в законі: що думає народ?

Попри настрої політиків, українське суспільство неоднозначно ставиться до легалізації медичного канабісу. Дискусії в соцмережах дозволяють припустити, що прихильниками ухвалення законопроєкту активно виступає молода частина українців, тоді як вікова категорія не поспішає з однозначними висновками.

[ + – ] Згідно із законопроєктом, до 1 січня 2033 року вводиться нульова квота на ввезення в Україну сировини та речовин з канабісу Фото: Pexels

Після публікації тексту законопроєкту в українців виникло ще більше питань. Один із пунктів, який викликає суперечки, — до 1 січня 2033 року запроваджується нульова квота на ввезення в Україну сировини та речовин із канабісу.

Простою мовою — якщо документ прийме парламент, у найближчі 10 років коноплі можна буде ввозити в Україну в необмежених кількостях.

Легалізація медичного канабісу: "за" та "проти"

Щоб дізнатися думки українців Фокус пройшовся центральними вулицями Києва.

"Я особисто проти легалізації, оскільки сумніваюся, що в нашій державі це контролюватимуть. Липові довідки про хвороби роблять навіть у Штатах. Чомусь здається, що менталітет нашого українського народу ще не готовий до таких дозволів. І так, легалізація марихуани — пріоритет номер один у країні, де триває війна", — іронічно коментує ситуацію Фокусу киянин Федір.

Деякі українці вважають, що зміна юридичного статусу коноплі може створити проблеми для підростаючого покоління. Попри те, що медичний канабіс у своєму складі має більше елементів каннабідіолу (КБД), ніж провокуючого психоактивні побічні ефекти тетрагідроканнабінолу (ТГК), на думку частини киян, легалізація медичної коноплі значно спростить процедуру вживання легких наркотиків.

"Проблема марихуани в наш час саме полягає в тезі: "Травка проти алкоголю". Пропаганда цього здавалося б легкого наркотику летить звідусіль: хіп-хоп культура, фільми, статті про "нешкідливість". Це дуже підлий наркотик, який повільно пожирає твою волю і твої інтереси. Я знаю, що говорю. У мене росте молодший брат і є страх, що зміна юридичного статусу відкриє скриньку Пандори. У підлітків немає досвіду і немає градації коноплі на "медичну та рекреаційну", — пояснює на власному досвіді Микола.

Як аргумент "за" українці наводять світову практику вживання трави до та після дозволу.

У 2019 році після легалізації марихуани в Канаді соціологічна агенція Staticstics Canada провела опитування з метою дізнатися, як вплинув легалайз на споживання наркотику серед жителів Канади. Результати показали, що серед канадців віком понад 15 років близько 15% — приблизно 4,6 мільйона людей — вживали канабіс в останні три місяці. Приблизно такі самі цифри опитування показували і до легалізації конопель. Але є особливості менталітету.

[ + – ] Не всі впевнені, що західний досвід легалайзу підходить Україні Фото: Pexels

"Я за, тому що про легалізацію для тих людей, хто страждає від болю, не можуть судити люди здорові. І ніхто не знає, що саме він був би готовий випити/вколоти/викурити, якби мучився так само, як люди, які потребують медичного канабісу, — каже Фокусу киянка Аліна. — По-друге, будь-яка заборона породжує ще більше бажання отримати доступ до забороненого. Вже не раз проводили експерименти, які це доводили. І зрештою, ті, хто не хоче підсідати на легкі наркотики, ті робити цього не будуть. Навіть якщо законодавча база, як завжди, матиме "сюжетні дірки" або будуть ті, хто захоче порушувати межі дозволеного, то масштабних і непоправних проблем від цього не повинно бути. У будь-якому разі не більше, від алкоголю", — робить висновок дівчина.

Як працює ринок нелегального канабісу в Україні

Попри статтю 307 Кримінального кодексу України, яка за незаконне вироництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів з метою збуту передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років (з конфіскацією!), ринок наркотиків живе "активним життям".

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, канабіс згадується у 80% вироків у справах про незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту. За статистикою Офісу Генпрокурора, у 2020 році до судів передано близько 10 тисяч таких кримінальних справ.

"Розмір" має значення. В разі, якщо правоохоронні органи під час затримання чи огляду знайдуть марихуану, але її вага не перевищуватиме одного грама, найімоірніше, порушник відбудеться легким переляком і справа обійдеться без доставки до відділення поліції.

[ + – ] Чимало українців побоюються, що зміна юридичного статусу марихуани стане загрозою для недосвідчених підлітків Фото: pexels.com

Основний незаконний трафік трави в Україні здійснюється "через руки". Завдяки спільним знайомим та однодумцям продається більша частина поки недозволеного легкого наркотику. Якщо таких друзів немає — на допомогу звично приходять Телеграм-канали.

Про це Фокусу розповів Дмитро (ім'я змінено).

"В Україні зараз приблизно 30-40% клієнтів купують марихуану через спеціальні Телеграм-канали. Є перевірена система, через яку ризик бути затриманим правоохоронцями — мінімальний. Це закриті групи на 200-300 осіб. Після того, як вашу заявку приймають адміністратори, ви отримуєте посилання на дилерів. У народі вони називаються "баригами". Клієнт скидає на рахунок дилера гроші, а той, через якийсь час, надсилає координати, де знаходиться пакетик з марихуаною", — пояснює Дмитро.

За словами співрозмовника Фокусу, є і простіша схема. На стінах міських будівель часто пишуть назви телеграм-каналів. "Там все відкритіше, не потрібно чекати на відповідь адміністраторів, а система схожа. Це не сильно перевірена історія, тому що деякі з каналів можуть бути поліцейськими, які так знаходять тих, хто вживає", — розповідає про нелегальний бізнес Дмитро.

[ + – ] Медичний канабіс за складом кардинально відрізняється від звичайної коноплі, тому що в них різні активні речовини Фото: Pexels

Як каже чоловік, марихуана гарної якості в Україні коштує 200-250 гривень за грам. Переважно це продукт внутрішній, українського походження. Зазначається, що в південних областях трава росте краще — дається взнаки клімат, але найважливіше у вирощуванні — це догляд. Щоб забезпечити рослинам належну увагу, деякі дилери винаймають будинок, який обладнають під невелику ферму з вирощування конопель.

Хоча і вживання легких наркотиків в Україні залишається незаконним, за словами Дмитра, правоохоронці готові питання "розв'язувати на місці".

"Тут все залежно від ваги, яку знайшли під час обшуку. Якщо більше за однин грам, то поліцейські відвезуть до РВВС і конфіскують усе знайдене. Якщо марихуани менше, ніж один грам, то можна вирішити всі проблеми відразу. Якось, коли мене так затримали, я закрив питання, запропонувавши 200 гривень", — зізнається співрозмовник.

Дмитро пояснює, що легалізація медичного канабісу не надто вплине на внутрішній нелегальний ринок, і він продовжить функціонувати. Причина — медичний канабіс за складом кардинально відрізняється від звичайної коноплі. Ефект так званого "кайфу" досягається тетрагідроканнабінолом, якого практично немає у складі медичного канабісу. Головна складова медичного канабісу — канабідіол, який має заспокійливі функції. Тому навіть у разі оформлення підроблених довідок охочий не зможе законно накуритися та й бажаного "приходу" не буде.

У жовтні 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова в коментарі "Суспільне" заявила, що темпи зростання наркоманії в Україні є одними з найвищих у світі. За її словами, кількість українських громадян, які вживають наркотики, становить від 1 до 1,5 мільйона осіб та щорічно цей показник зростає на 8-10%.