Трава спотикання. Чому Рада не ухвалила закон про використання канабісу в медичних цілях

Фокус вислухав аргументи і взаємні звинувачення народних депутатів Олександри Устінової і Макса Бужанського, які стоять по різні боки барикад, а ось бажання знайти компромісне рішення так і не побачив.

Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт №5596 про легалізацію медичного канабісу та відправила його на доопрацювання. Думки народних депутатів кардинально розділилися. Автори документа наполягають, що цей крок спростить доступ тисячам важкохворим українцям до потрібних їм ліків, а противники впевнені, що закон призведе до буму наркоманії та неконтрольованого вирощування конопель у країні.

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Фокус поставив практично одні й ті ж питання представникам обох сторін, поспілкувавшись з народними депутатами Олександрою Устіновою і Максом Бужанським. З реплік спікерів зрозуміло, що основний камінь спотикання — положення про вирощування медичного канабісу в Україні, але шукати точки дотику та йти на компроміси опоненти не готові.

Олександра Устінова

Народна депутатка, членкиня фракції "Голос", співавторка законопроєкту про легалізацію медичного канабісу

[ + – ] Олександра Устінова, народна депутатка, членкиня фракції "Голос" Фото: УНІАН

Чи справді ухвалення закону про легалізацію медичного канабісу рівносильне вирішенню вільно вирощувати коноплю?

— Це брехня. Для вирощування медичного канабісу потрібна ліцензія. Просто так, без лабораторії, її отримати неможливо. Причому лабораторія повинна знаходитися власне на виробництві, а це дуже дорогі проєкти. Мені теж говорили, мовляв, тепер у нас кожна бабуся в горщику на підвіконні почне вирощувати коноплю. Але ми прибрали з проєкту всі положення, які дозволили б людині посадити кілька кущів. Усе дуже чітко регламентується: від кількості тетрагідроканабінолу [ТГК — психотропна речовина, що міститься в коноплях] залежать умови вирощування — відкритий ґрунт або теплиця, а також наявність спеціалізованої системи охорони, без якої вам ніхто не дасть можливість вирощувати.

Ви бачите якісь ризики в тому, що в Україні вирощуватимуть медичний канабіс?

—- Заборона на вирощування конопель з високим вмістом ТГК все одно залишається. У законопроєкті йдеться виключно про CBD [канабідіол або КБД — інша речовина, що міститься в коноплях, не має психотропного ефекту]. Для порівняння: сьогодні в Україні дозволені технічні коноплі для промислових цілей. Хіба через це в країні виросло поширення або вживання [марихуани]? Технічна конопля від CBD відрізняється тільки кількістю ТГК: у першому випадку він не перевищує 0,2%, а в медичному канабісі — від 0,2% до 0,8%.

"З наркоманією треба боротися за допомогою працюючої правоохоронної системи"

В Україні й так вирощують все що хочуть. Ми всі читаємо новини та знаємо, які великі теплиці з вирощування конопель періодично знаходять. Тобто незаконна діяльність в країні все одно існує. Але якщо в Україні легалізують медичний канабіс, то з точки зору бізнесу це набагато вигідніше — на цьому можна заробити легальні гроші, а не вирощувати якусь фігню, за яку тебе можуть ще й посадити.

Чи можна дозволити використання препаратів із канабісом, залишивши заборону на вирощування?

— Звичайно, із законопроєкту можна повністю прибрати положення про вирощування, але тоді у нас буде тільки експорт. Це означає високі ціни на такі ліки. Взагалі, це можна зробити постановою Кабміну, без голосування в парламенті. І Максим Степанов [ексміністр охорони здоров'я] затвердив таку постанову, але прописав там тільки два конкретні препарати, вартість яких становить більше $1 тис. Якщо ж канабіс вирощувати в Україні, то коштуватимуть такі ліки копійки. Ми це бачимо на інших прикладах: якщо взяти якісь назальні краплі, які виробляються у нас, то вони коштують набагато дешевше, ніж за кордоном, а якщо це серйозні препарати з онкології або гемофілії, які в Україні не роблять, то у нас вони коштують набагато дорожче, ніж у сусідніх Польщі чи Туреччині. Наостанок зазначу: так, дозволити тільки ввезення таких препаратів можна, але переплачувати за них будуть пацієнти.

З чим пов'язані страхи частини суспільства, що ухвалення відповідного законопроєкту спровокує в Україні бум наркоманії?

— З одного боку, це чистий популізм, з іншого — в це непогано включилася Росія. Коли ми презентували законопроєкт, усі російські канали випустили новини про те, що, мовляв, українцям тільки наркотиків не вистачає. Просто вони розуміють, що якщо у нас це легалізують і ніякого розгулу наркоманії не станеться, то росіяни теж будуть задаватися питаннями про це.

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Взагалі, з наркоманією треба насамперед боротися за допомогою чинної правоохоронної системи. Скільки у нас заарештовують поліцейських, які кришують наркобізнес? Тож без реформи правоохоронних органів ми можемо все підряд забороняти, але нічого не зміниться.

Чому використання в медицині опіатів не викликає такої протидії?

— На цьому вже заробляють гроші. Сьогодні українські фармацевтичні компанії виробляють величезну кількість ліків з опіатами, це всім вигідно. І коли я побачила, що багато представників фарми виступили проти [медичного канабісу], то дуже здивувалася. Так, з одного боку, на цьому можна робити гроші, але з іншого — це може посунути їхній ринок опіатів.

У низці країн канабіс заборонений, але при цьому дозволене його використання для невиліковних хвороб. Чи можемо ми взяти відповідний закон однієї з цих країн і, грубо кажучи, скопіювати?

— Я противник дублювання чужих законів, тому що в кожній державі своя специфіка. І знову ж таки використання можна дозволити на рівні Кабміну у вигляді постанови. Ми про це просили останні півтора року, але Степанов дозволив тільки два дорогезні препарати.

"Із законопроекту можна прибрати положення про вирощування, але тоді залишиться тільки експорт ліків"

Якби була нормальна постанова, то теоретично можна обійтися без закону, але я противник цього. Чому? Ось вчора у нас був Степанов, сьогодні Віктор Ляшко, а завтра буде ще хтось, і наступний міністр може легко скасувати таку постанову. А щоб змінити закон, треба 226 голосів.

Який у вас план дій?

— Ми повторно подамо законопроєкт і будемо сподіватися, що вдасться переконати депутатів. Якщо у когось є побоювання з приводу незаконного обігу, то до другого читання завжди можна подати правки. Наш законопроєкт напрацьовувався півроку. Спочатку було чотири документи, але зробили один загальний, який влаштовував усіх.

Проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання допомогло б остаточно визначитися, легалізувати медичний канабіс чи ні?

— По-перше, я вважаю, що це не питання референдуму. По-друге, ми не така багата країна, щоб викидати на це стільки грошей. Вважаю, треба питати не населення, а лікарів. Я дуже мало бачила медиків, які виступали проти легалізації. Але навіть якщо подивитися опитування Зеленського, то 65% людей висловилися за ухвалення такого закону.

Макс Бужанський

Народний депутат, член фракції "Слуга народу"

[ + – ] Макс Бужанський, народний депутат, член фракції "Слуга народу"

Ви бачите якісь ризики в тому, що в Україні вирощуватимуть медичний канабіс?

— Небезпека в тому, що під виглядом вирощування медичного канабісу насправді почнеться безконтрольне вирощування іншого канабісу — наркомісткого. Відповідно, різко спроститься поширення [марихуани]. Я впевнений, що зацікавленість авторів законопроєкту саме в цьому.

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Автори законопроєкту забули закласти в свій законопроєкт норму, що дозволяє здійснювати ефективний контроль того, що, власне, вирощується. Це джин, якого хочуть випустити з пляшки, а потім ми з'ясуємо, що закладені в законопроєкті положення не працюють як запобіжні заходи. Мій колега Данило Гетманцев, глава фінансового комітету, який так само, як і я, категорично не підтримує легалізацію, говорить дуже просто: у нас є ситуація з нелегальним алкоголем, нелегальним тютюном, нелегальним паливом, і ми як держава не в змозі її побороти. Невже, знаючи це, ми хочемо ускладнити завдання ще більше, додавши до цього списку наркотики? Мені здається, це абсурд.

Нещодавно вкотре знайшли величезну плантацію конопель. І якщо навіть сьогодні складно визначити одне канабісне поле серед тисяч інших, то коли буде тисяча канабісних полів, стане легше розібратися, де медична конопля, а де ні?

Чи можна дозволити використання препаратів із канабісом, залишивши заборону на вирощування?

— Звичайно можна. Тільки це нікому не потрібно. Ніяких проблем із використанням медичного канабісу немає. У нас існує перелік дозволених нарковмісних препаратів, де є морфін та опіати, і колишній міністр охорони здоров'я розширив цей перелік на два препарати, що містять медичний канабіс. Нам потрібно розширити на 22 препарати? Давайте зробимо це. Потрібно на 222? Можна розширити і на 222. Для цього не потрібен парламент, цей перелік розширює Кабінет міністрів. Так, там дуже дорогі ліки. Я згоден — вони повинні бути доступними. Але тоді потрібні бюджетні програми, які покладуть оплату цих ліків на державу. Давайте подивимося, як можна знизити вартість — приберемо митні збори або введемо закон про паралельний імпорт, щоб обійти представників медичних компаній, які завищують ціну. Є маса шляхів, але жоден із них не має нічого спільного з вирощуванням.

Але ж вирощування конопель також передбачає зниження вартості препаратів?

— Чому тоді собівартість українського газу 2 грн, але нам його продають за імпортним паритетом [механізм формування вартості товару національного виробника на підставі ціни на найближчому торговому майданчику світового ринку, з якого здійснюються імпортні поставки]? Або чому сигарети вартістю €1 за пачку ми вже продаємо за €2, підтягуючи до європейських цін? Звідки ця ідея, що в разі вирощування коштуватиме дешевше?

"Під виглядом вирощування медичного канабісу почнеться безконтрольне вирощування нарковмісних конопель"

Думаю, що це спочатку фальшива ідея без математичних підрахунків. Данило Гетманцев у фракційному чаті поставив питання: "Покажіть цифру — що ви зібралися вирощувати? Які інвестиції прийдуть в країну? Скільки отримає бюджет і скільки що буде коштувати?" Йому сказали, що ніяких цифр немає. У цьому законопроєкті описаний тільки один реальний процес — дозволити вирощування. Решта — це дурниця, особливо мій улюблений пункт про те, що українські вчені, які вивчають канабіс, більше не будуть їздити для цього за кордон, а зможуть вивчати його наукові властивості вдома. Ви багато знаєте наших вчених, які страждають через те, що змушені їхати за кордон вивчати канабіс?

У низці країн канабіс заборонений, але при цьому дозволене його використання для невиліковних хвороб. Чи можемо ми взяти відповідний закон однієї з цих країн і, грубо кажучи, скопіювати?

— Щось сліпо дублювати — це дурна затія. Безумовно, чужий досвід треба вивчати і приміряти до нашої країни — підходить нам це чи ні.

Який план дій?

— Думки парламентаріїв кардинально розділилися. Ті, хто голосував проти цього законопроєкту, так і залишилися зі своїми переконаннями. Які ще можуть виникнути аргументи, щоб нас переконати? Дискусія тривала довго, нічого нового вигадати неможливо. Можна подавати лише інший закон в інших формулюваннях, з іншим змістом. Тоді ми будемо його вивчати й обговорювати.

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Якби внесли законопроєкт про зміну порядку застосування медичного канабісу як знеболювального без положень про вирощування, то його б розглядали, шукали б компромісні варіанти.

Проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання допомогло б остаточно визначитися, легалізувати медичний канабіс чи ні?

— Не думаю, що можна так просто сформулювати питання для такого референдуму. Але в цілому, напевно, так, це питання заслуговує на те, щоб запитати всіх громадян, чи хочуть вони, щоб у нас вирощували коноплю. Іноді як приклад наводять інші країни — Канаду, Литву або США, але при цьому забувають, що в нас зовсім інша країна, з іншими реаліями й іншою роботою правоохоронних органів, і не можна розраховувати на позитивний варіант. Закладаючи будь-яку модель, потрібно розраховувати на найгірший варіант.