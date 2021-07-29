Зелене розчарування. Чому легалізація канабісу не призведе до зменшення чорного ринку

Попався мені недавно на очі агітаційний проспект з короткими, але красномовними описами страждань, які незліченній кількості малюків доводиться виносити після хіміотерапії. І є, мовляв, засіб їм допомогти, але в Україні він недоступний через законодавчі обмеження.

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Якби останні десять років я не цікавилася наслідками легалізації канабісу в різних країнах, цей проспект цілком міг би переконати мене, що основний "білий" ринок канабіноїдів — виробництво дитячого протиблювотного, а ще — знеболювального, у дієвості порівнянного з препаратами морфію, але з набагато меншою кількістю побічних ефектів.

Не скажу, що агітатори брешуть. Згадані ліки існують, і деякі з них дійсно отримали високу оцінку світової фармакологічної спільноти. Особливо вражає "протиблювотне морозиво" на основі канабіноїдів, презентація якого відбулася на Американському конгресі педіатрів у 2018 році. Але навіть у США ці ліки вважаються дуже дорогими.

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Наші канабіс-оптимісти описують світле майбутнє, у якому вітчизняні фармкомпанії налагодять випуск таких же препаратів, тільки набагато дешевше, тому що їх будуть виготовляти на місцевій сировині.

Ймовірно, на їхню думку, в Україні система фінансування прикладних наукових проектів і наукомістких виробництв працює набагато ефективніше, ніж, наприклад, у Канаді.

Там медичне використання марихуани дозволили ще в далекому 2001 році, а власних ліків на її основі немає досі.

Тобто, формально вони начебто існують, з тих пір, як у 2019-му канадська Canopy Growth купила Bionorica Ethics — німецького виробника медикаментів, що містять дронабіол, але по факту ці препарати випускають і продають у Європі.

За оцінками аналітиків Arcview Group, до 2024 року обсяг канадського ринку легальної марихуани становитиме €4 млрд, але це в основному не медичні, а рекреаційні продукти, вживання яких узаконили тільки у 2018 році.

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Ідея легального куріння трави стала одним із центральних мотивів у виборчій кампанії видного канадського політика Джастіна Трюдо. Місцеві політологи кажуть, що прем'єрське крісло Трюдо отримав не в останню чергу завдяки популярності теми легалайзу.

Майбутній прем'єр переконував виборців, що легалізація виведе канадський ринок канабісу з тіні і значно знизить рівень злочинності в країні. Однак, за оцінками правоохоронних органів, через три роки 80% канадського ринку марихуани все ще залишається в тіні. У "білих" виробників і продавців справи йдуть дійсно добре, пропозиція ледь встигає за попитом, але "чорні" не шикуються в чергу за державними ліцензіями.

Як приклад країни, що отримала максимально позитивний ефект від легалізації, зазвичай наводять Нідерланди, де базується Bedrocan, найбільший у Європі виробник стандартизованих препаратів канабісу. Але навіть цей досвід свідчить, що нелегальний оборот психотропів не знижується від того, що на ринку з'являються "білі" продукти.