Інтернет воєнного часу. ТОП-7 правил безпеки в Мережі для дітей

Що батьки мають пояснити дітям, які зараз користуються онлайн-сервісами та спілкуються в соціальних мережах. Рекомендації спеціалістів проєкту #Stop_Sexting.

Заборонити дітям та підліткам спілкуватися в соціальних мережах під час війни неможливо. Вони й без того живуть у болючій атмосфері постійного стресу, втративши безліч звичних благ. Заборонити чи не єдину все ще доступну розвагу — означає посилити й без того непросту з психологічного погляду ситуацію.

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Водночас цілком очевидно, що противник України в нинішній війні активно використовує інформаційні технології в тактичних цілях. Ось чому фахівці проєкту #Stop_Sexsting, створеного ще в мирний час для того, щоб захистити дітей та підлітків від специфічних загроз, пов'язаних із присутністю в Мережі, рекомендують батькам запровадити кілька правил щодо використання інтернету у воєнний час.

ТОП-7 правил безпеки в Мережі для дітей

Правило 1

Нікому ні в якому разі не надсилати повідомлення, що містять відомості про поточне місцеперебування самої дитини або членів її сім'ї.

Функцію геолокації взагалі краще відключити на всіх гаджетах. Також не слід нікому розповідати про поточну ситуацію в місці, де перебуває сім'я. Ця заборона стосується не тільки онлайн-друзів, а й тих, з ким дитина знайома в реальному житті, тих, кому повністю довіряє. Облікові записи зламують, повідомлення перехоплюють — їх просто не потрібно посилати.

Правило 2

Жодних фотографій та відео, зроблених з особистих гаджетів.

Їх не можна викладати в Мережу, незалежно від того, яка кількість людей має доступ до облікового запису. Навіть у сімейний чат у WhatsApp або на іншій платформі, створеній для спілкування в Мережі, таку візуальну інформацію скидати не потрібно. Особливо жорсткою має бути заборона на будь-які фото та відео з місць вибухів та руйнувань, а також на зображення української військової техніки, самих бійців ЗСУ чи територіальної оборони. Волонтерів також бажано не фотографувати.

Правило 3

Всі облікові записи повинні бути закритими, щоб бачити їх вміст міг тільки той, хто доданий у друзі.

Правило 4

Не додаватися до нових груп та чатів.

Особливо якщо запрошення походить від малознайомих людей. Навіть якщо дитина впевнена, що в групі, куди її додали, немає жодного підступу, перш ніж додатися, потрібно погодити це з батьками, а їм слід ретельно перевірити правдивість титульної інформації.

Правило 5

Не заходити за незнайомими посиланнями, навіть якщо їх надсилає начебто добре знайома чи навіть близька людина.

Правило 6

Будь-яке прохання про допомогу, отриману онлайн, слід попередньо обговорювати з батьками.

Правило 7

Нікому ні в якому разі не надсилати повідомлення, що містять номери телефонів та/або особисті дані членів сім'ї.

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