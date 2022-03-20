Интернет военного времени. ТОП-7 правил безопасности в Сети для детей

Что родители должны объяснить детям, которые сейчас пользуются онлайн-сервисами и общаются в социальных сетях. Рекомендации специалистов проекта #Stop_Sexting.

Запретить детям и подросткам общение в социальных сетях во время войны невозможно. Они и без того живут в травмирующей атмосфере постоянного стресса, лишившись множества привычных благ. Запретить едва ли не единственное все еще доступное развлечение — означает усугубить и без того непростую с психологической точки зрения ситуацию.

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При этом вполне очевидно, что противник Украины в нынешней войне активно использует информационные технологии в тактических целях. Вот почему специалисты проекта #Stop_Sexsting, созданного еще в мирное время для того, чтобы защитить детей и подростков от специфических угроз, связанных с присутствием в Сети, рекомендуют родителям установить несколько правил, касающихся использования интернета в военное время.

ТОП-7 правил безопасности в Сети для детей

Правило 1

Никому ни под каким предлогом не отправлять сообщений, содержащих сведения о текущем местонахождении самого ребенка или членов его семьи.

Функцию геолокации вообще лучше отключить на всех гаджетах. Также не следует никому рассказывать о текущей ситуации в месте, где находится семья. Этот запрет касается не только онлайн-друзей, но и тех, с кем ребенок знаком в реальной жизни, тех кому полностью доверяет. Аккаунты взламывают, сообщения перехватывают — их просто не нужно посылать.

Правило 2

Никаких фотографий и видео, сделанных с личных гаджетов.

Их нельзя выкладывать в Сеть, вне зависимости от того того, у какого количества людей есть доступ к аккаунту. Даже в семейный чат в WhatsApp или на другой платформе, созданной для общения в Сети, такую визуальную информацию скидывать не нужно. Особенно жестким должен быть запрет на любые фото и видео с мест взрывов и разрушений, а также на изображения украинской военной техники, самих бойцов ВСУ или территориальной обороны. Волонтеров тоже желательно не фотографировать.

Правило 3

Все аккаунты сейчас должны быть закрытыми, чтобы видеть их содержимое мог только тот, кто добавлен в друзья.

Правило 4

Не добавляться в новые группы и чаты.

Особенно, если приглашение исходит от малознакомых людей. Даже если ребенок уверен, что в группе, куда его добавили, нет никакого подвоха, прежде чем добавиться, нужно согласовать это с родителями, а им следует тщательно проверить правдивость титульной информации.

Правило 5

Не заходить по незнакомым ссылкам, даже если их присылает вроде бы хорошо знакомый или даже близкий человек.

Правило 6

Любую просьбу о помощи, полученную онлайн, следует предварительно обсуждать с родителями.

Правило 7

Никому ни под каким предлогом не отсылать сообщений, содержащих номера телефонов и/или личные данные членов семьи.

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