"Я рядом, я вижу, что тебе страшно". Психологи рассказали, как говорить с детьми о войне

Детские психологи рекомендуют честно разговаривать с детьми, объяснять им, что происходит и поддерживать играми и рисованием.

Миллионы украинских детей вынуждены жить в новой реальности войны. Детские психологи говорят, что с детьми нужно разговаривать, не скрывать правду о том, что происходит — потому что они все видят и чувствуют.

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"Я сторонница того, чтобы детям не врать. Если приходится смотреть новости при ребенке, то лучше это делать в наушниках. Если вы хотите с близкими обсудить какую-то тревожную новость лучше это делать без ребенка. Но ребенок должен иметь информацию о том, что происходит. Когда началась война, я сама сообщила своему ребенку об этом. Дети до подросткового возраста — их важно успокоить, им не нужно много информации, а что происходит, почему и что на данный момент все в безопасности. В зависимости от возраста ребенка вы можете контролировать количество информации и тех подробностей, которые вы сообщаете", — говорит психолог Дарья Селиванова.

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Также она добавляет, что стоит воздержаться от просмотра кровавых роликов или фото при детях, так как впоследствии они будут страдать от ночных страхов и кошмаров.

"Сейчас очень важен контакт с детьми: разговаривать с ними, обнимать, для детей важно чувствовать, что вы рядом. Если ребенок хочет рисовать, пусть рисует, читайте сказки, играйте с ними. С подростками я бы обсуждала все на другом уровне, рассказывала бы, как все происходит. Имеет смысл рассказать, какие информационные ресурсы можно смотреть, каким СМИ можно доверять, почему важно сохранять спокойствие", — поясняет Селиванова.

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Психолог Светлана Ройз также дает рекомендации для общения с детьми в период боевых действий.

Как успокоить ребенка во время сильного страха:

Обязательно взять себя в руки, умыть ребенка/дать ему выпить воды, обнять ребенка, можно сказать следующие фразы:

посмотри на меня, смотри в мои глаза;

дыши как я: сделай вдох, выдох, вдох;

я рядом, я вижу, что тебе страшно, я рядом с тобой, ты испугался, сейчас ты в безопасности;

я люблю тебя, я рядом;

я делаю все, чтобы защитить тебя.

"Обнять ребенка, взять за руку. Сказать, что сейчас очень сложная ситуация. Случилось то, чего мы опасались. И нам важно быть очень собранными и помогать друг другу. Мы вместе. Армия сейчас делает все возможное, чтобы мы были в безопасности. Мы можем слышать страшные звуки, вокруг люди могут бояться. Возможно, нам нужно будет перейти в более безопасное место. Какие вещи игрушки ты бы хотел взять с собой?

Ты помнишь, что сейчас очень важно делать то, что я говорю.

Мне самой страшно. Но я уверена, что мы справимся. И наша армия сейчас нас защищает. Если есть возможность, предлагайте движение, потягушки, дыхание — будто дуете на цветок. Дайте ребенку поручение, небольшую ответственность — следить за игрушкой. Телефон на зарядку и дайте поиграть в тетрис", — указывает Светлана Ройз.