Фокус попросив українців, що евакуювалися за кордон, поділитися досвідом оформлення паперів, необхідних для отримання допомоги в країні перебування та для міжнародних поїздок.

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Війна — не час для бюрократичних причіпок. Дуже багато наших західних сусідів надали евакуйованим українцям можливість вільного в'їзду на свою територію. Там де раніше для перетину кордону був потрібний біометричний паспорт, тепер часто можна в'їхати буквально з будь-яким документом, що засвідчує особу та громадянство.

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Вас впустять, обігріють, видадуть місцеву сім-карту, нагодують, знайдуть місце для ночівлі. А ось після цього розпочнуться складнощі.

У яких випадках біженцям з України доведеться пред'являти документи

Медичну допомогу в режимі "невідкладної допомоги" нададуть безкоштовно, навіть якщо при вас взагалі не виявиться документів. Але якщо після цього буде потрібна терапія та/або обстеження, виникне питання оплати.

Тимчасові притулки, відкриті всім евакуйованим, розраховані досить коротке перебування. Надання житла, в якому можна провести кілька місяців, якщо війна затягнеться, у більшості країн уже передбачає уточнення юридичного статусу та умов перебування у країні.

Бажаючи полегшити життя читачів, що тимчасово перемістилися за західні кордони України, Фокус опитав вже влаштованих учасників "першої евакуаційної хвилі" і склав кілька рекомендацій на основі їх досвіду.

Порада 1. Зробіть біометричний паспорт

Якщо ви в'їхали на територію Євросоюзу без чинного біометричного закордонного паспорта, за першої можливості подайте заявку на його оформлення. Цим займаються українські представництва.

Лібералізація умов в'їзду для людей, що тікають від війни, — широкий жест, на який пішли багато європейських країн. Ви дійсно без проблем зможете приїхати до Румунії, Польщі або Німеччини без закордонного паспорта, але всередині країни цей документ обов'язково знадобиться. Наприклад, вам чи комусь із близьких буде потрібна медична допомога.

Країни, які приймають біженців з України, надають їм безкоштовне або субсидоване медичне страхування. Швидше за все, ви не приноситимете при цьому жодних платежів, але оформити договір страхування все одно доведеться. Дуже багато українців, які потребують медичної допомоги, опинилися в складному становищі через те, що європейські страхові компанії не прийняли їхні внутрішні паспорти як документи, що засвідчують особу, а закордонного паспорта було б достатньо.

Заявки на оформлення документа подають до українських консульств. Стандартна процедура передбачає, що якщо особу громадянина України підтверджено, але процес оформлення паспорта затягується, консульство може видати тимчасовий документ, який виконує ті самі функції.

Порада 2. Відкрийте рахунок у місцевому банку, навіть якщо у вас немає грошей

Як біженець ви отримаєте право на кілька видів соціальної допомоги. Стандартна процедура її отримання, як правило, передбачає, що державні структури перераховують виділені вам кошти на особистий рахунок.

Існують, звичайно, альтернативні процедури, передбачені на випадок, коли рахунку немає, але, швидше за все, йдучи стандартною, ви опинитеся в комфортніших умовах.

[ + – ] Біженців багато, місць на всіх не вистачає, доводиться ущільнюватись Фото: Getty Images

Простий приклад. Тих, кому нема куди перераховувати гроші на рахунок оплати тимчасового житла, найчастіше розміщують у гуртожитках. Біженців багато, місць на всіх не вистачає, доводиться ущільнюватись. Трьох-чотирьох незнайомих між собою людей можуть заселити в одну кімнату. Іноді виявляється, що в тому місті, куди ви приїхали, гуртожитки заповнені вщерть, доводиться вирушати в інший, сподіваючись, що там знайдеться місце. Ті, кому є куди перерахувати гроші, можуть самі знайти собі кімнату з тих, що здаються в оренду, порівнюючи ціну із сумою компенсації, яку виділяють у межах допомоги біженцям. І часто виявляється, що саме їхні запити соціальні служби задовольняють насамперед, бо це найпростіше з організаційної точки зору.

Порада 3. Перекладіть паспорт на місцеву мову

Замовте офіційний переклад свого внутрішнього паспорта мовою країни перебування. Зверніть особливу увагу на те, що крім першої та другої сторінки повинні бути перекладені ще й ті, на яких вказано останнє місце реєстрації.

Ніхто не знає, коли ви зможете повернутись в Україну. Перебування в країні евакуації може затягтися. Якоїсь миті може виявитися, що гостинність друзів чи рідних, які дали вам дах над головою, не безмежна. У Європі безліч благодійних організацій та бюджетних структур надавали українцям, які вимушено залишили свої будинки, кімнати, ліжко-місця або навіть квартири без жодної паперової тяганини. Але йшлося саме про притулок "перший час".

Отримати субсидоване житло на тривалий термін можна. У більшості держав Євросоюзу існує практика надання такої соціальної допомоги навіть тим, хто не має ні громадянства ні посвідки на проживання в країні перебування. Хоч як це дивно, спочатку доведеться надати соціальним службам формальні докази того, що вам ніде жити. Дуже стане в нагоді документ, який фіксує ваше останнє місце реєстрації в Україні. Але оригінал без офіційного перекладу європейські чиновники, швидше за все, не приймуть.

Порада 4. Будьте бюрократом!

Зберігайте офіційні листи, які надходять на ваше ім'я від будь-яких держустанов та банків у країні евакуації.

У державах ЄС деякі бюрократичні процедури стають значно простішими за наявності так званого "підтвердження адреси", тобто документа, який доводить, що ви справді живете саме там, де затверджуєте. Пошта, отримана на цю адресу, цілком тягне на доказ. Це буде особливо корисним для тих, хто не оформляв тимчасової прописки в країні евакуації.

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