Навчання у воєнний час. Як оформитись у нову школу й отримати документ про закінчення навчального року

Як українські діти зможуть отримати оцінки та свідоцтва про закінчення навчального року в умовах війни та як діяти переселенцям в Україні та за кордоном, якщо документи про освіту дитини відсутні.

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Незважаючи на війну, у частині українських шкіл відновлено навчальний процес. Як розповів міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, на брифінгу 29 березня, у 13 областях навчання відновлено у всіх школах, або в дистанційній, або в очній формі. Ще в дев'яти областях до навчання повернулася лише частина шкіл, залежно від воєнної ситуації.

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"У Луганській і Запорізькій областях призупинено навчання, а на Чернігівщині ситуація невідома, оскільки точних даних немає", — розповів міністр.

[ + – ] У 13 областях навчання відновлено у всіх школах, або в дистанційній, або в очній формі

У той же час, за даними міністерства, через агресію Росії понад 730 навчальних закладів пошкоджено, з них 74 повністю зруйновано. Крім того, 55 тис. дітей шкільного віку мають статус переселенця, з них левову частку, 11 тис. осіб, прийняла Львівщина, де усі діти-переселенці залучені до навчального процесу.

Як заявив міністр, "кожна дитина отримає атестат, її оцінки будуть враховані, де б вона не вчилася".

Фокус розбирався, як українські діти зможуть отримати оцінки та свідоцтва про закінчення навчального року в умовах війни.

Навчання і закінчення навчального року в українських школах

Зважаючи на складність обстановки 28 березня Міносвіти випустило Наказ №274 про державні гарантії освіти в умовах воєнного стану в Україні. Цей документ спрощує оформлення дитини до нової школи, а також розширює формати навчання. Зокрема, згідно з наказом МОН №274:

дітей, які змінили проживання і зараз перебувають в Україні або за кордоном, повинні зарахувати до українських шкіл за заявою, поданою батьками чи опікунами у будь-якій зручній їм формі – очно, факсом, електронним листом або будь-якими іншими способами на вибір заявника;

якщо дитина навчається у 10-11 класах, то разом із заявою батьки повинні також подати свідоцтво про закінчення базової школи у 9 класі. Якщо такого документа при собі немає, його можна запросити в Єдиній державній електронній бази з питань освіти (ЄДЕБО), яка функціонує понад десять років і містить реєстри різноманітних документів. Одним із них є реєстр документів про освіту, де можна оформити запит на свідчення конкретного учня, вписавши його ПІБ, дату народження і серію та номер документа. Після подання запиту протягом трьох робочих днів на електронну пошту прийде витяг із реєстру з підтвердженням накладеного КЕП (кваліфікованим електронним підписом);

якщо в батьків або опікунів старшокласника немає даних про його свідоцтво, то згідно з наказом МОН вони можуть подати заяву та копію документів, що підтверджують їхню особу, про надання виписки до державного підприємства "Інфоресурс", яке керує електронною базою. Школи зобов'язані приймати такі заяви та передавати їх підприємству для оформлення виписок;

що стосується самого навчання, то школярі можуть навчатися у будь-якому форматі, який може надати школа і який є найбільш безпечним для дитини;

якщо школа, де раніше навчалася дитина-переселенець, функціонує, то вона може приєднатися до занять дистанційно. Або батьки можуть написати заяву на екстернатну форму навчання, і школа має сформувати йому навчальний план;

якщо школа не працює чи зруйнована, можна оформитись у будь-яку іншу школу України і там продовжити навчання. Документи про закінчення навчального року школярам видаватимуть ті навчальні заклади, куди вони переоформилися та де навчаються. За заявою Сергія Шкарлета, документи про завершення навчального року, видані будь-якою установою середньої освіти, враховуючи приватні та дистанційні онлайн-школи, будуть дійсними.

Навчання і закінчення навчального року за кордоном. Якщо сім'я з дітьми шкільного віку виїхала з України

У сімей з дітьми-школярами, які виїхали за кордон, є кілька сценаріїв, за якими діти можуть навчатися і завершувати навчальний рік.

Дитина може продовжувати навчатись у своїй українській школі дистанційно, якщо вона функціонує. Там же їй оформлять документи щодо закінчення навчального року.

Якщо школа перестала працювати, зруйнована чи знищена, батьки можуть подати заяву на зарахування до іншої української школи. Алгоритм дій той самий, що й при зарахуванні до нової школи, якщо сім'я переселенців перебуває в Україні: потрібна заява від батьків і копія документа про базову освіту, якщо дитина – старшокласник.

За кордоном також можна оформитись в українські школи, які проводять навчання за державним освітнім стандартом України. Для цього потрібна заява батьків про прийом до навчального закладу. Таких шкіл щонайменше 36 в 11 країнах Європи. Список цих шкіл можна дізнатися на сайті Міжнародної української школи, яка уповноважена МОН проводити оцінювання учнів цих шкіл і видавати свідоцтва про освіту українського зразка. "Ми проводимо очне оцінювання дітей на території країн їхнього перебування. Так само плануємо робити і наприкінці цього навчального року. Ми формуємо державну атестаційну комісію, виїжджаємо до шкіл на місцях, проводимо масштабне оцінювання та видаємо діткам документи про освіту", — коментує Олександра Кіріна, яка виконує обов'язки директорки Міжнародної української школи

Також батьки можуть оформити дітей безпосередньо до Міжнародної української школи, яка працює лише в екстернатній формі навчання та організує дитині індивідуальний навчальний план. Крім цього, школа організовує підготовку до оцінювання за підсумками року, зокрема онлайн.

[ + – ] Україну покинули приблизно 1,5 млн дітей: де навчатимуться діти-біженці? Фото: Getty Images

Багато переселенців у Європі оформляють дітей у місцеві школи, де навчання та оцінювання відбувається за стандартами європейських країн. Наразі оформлення для українських переселенців до навчальних закладів спрощене. Наприклад, у Польщі та Німеччині достатньо анкети, яку заповнює батько, та його українського паспорта. Якщо дитина закінчить рік у місцевій європейській школі й отримає оцінки відповідно до місцевих систем оцінювання, їх необхідно перевести на український держстандарт — у тому випадку, якщо сім'я планує повернутися до України та продовжувати навчання дитини на батьківщині. Це необхідно, оскільки, наприклад, у Польщі 6-бальна система оцінювання, а не 12-бальна, як в Україні. Поки що МОН працює над рекомендаціями щодо цього. Але вже є процедура визнання іноземних документів про освіту. Її проводить державне підприємство "Інформаційно-іміджевий центр Міністерства освіти та науки України". На сайті підприємства є опція дистанційного подання документів, для чого необхідно зареєструватися в персональному кабінеті користувача, завантажити скани документів учня та подати заявку на їх обробку. Протягом десяти днів фахівці перевірять документи та проконсультують про подальші дії та видавання свідоцтва про утворення українського зразка.

Нагадаємо, що за даними ЮНІСЕФ більше половини, або 1,8 млн українських дітей виїхали за кордон як біженці. Ще 2,5 млн дітей живуть тепер в інших містах всередині України.

Також Фокус писав про скасування Зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) та інших іспитів цього року.