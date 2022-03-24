Більше половини дитячого населення України залишили свої будинки через війну, — ЮНІСЕФ

Понад 1,8 млн дітей залишили країну та виїхали за кордон як біженці. Ще 2,5 млн дітей живуть тепер в інших містах.

Покинути свої будинки через війну були вимушені більше половини українських дітей. Йдеться про 4,3 мільйони дітей із загальної кількості дитячого населення — 7,5 мільйонів, повідомляє ЮНІСЕФ.

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В організації зазначають, що російська агресія спровокувала одне з найшвидших масових переміщень дітей з часів Другої світової війни.

"Це похмура віха, яка може мати тривалі наслідки для наступних поколінь. Безпека, добробут дітей та доступ до основних послуг під загрозою безперервного жахливого насильства", — сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Через війну в Україні понад 450 тис. дітей віком від 6 до 23 місяців потребують додаткового харчування.

Загинули внаслідок військових дій із ЗС РФ з 24 лютого 128 українських дітей, поранення отримали 172 дитини.

Статистика показує, що російські військові щодня вбивають приблизно п'ятеро дітей в Україні.

Нагадаємо, в УЄФА вирішили допомогти українським дітям, яким спрямують мільйон євро у межах допомоги в умовах війни.