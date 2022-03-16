По п'ятеро за день: ЗС РФ убили вже понад сотню українських дітей

Важливо, щоб спеціалізовані установи ООН якнайшвидше ухвалили рішення щодо реалізації місії з оцінки порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні, вважає генпрокурорка.

У ході війни російських військових проти України загинули вже 103 дитини, ще понад 100 отримали поранення, повідомила голова Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова у Facebook 16 березня.

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"Загарбники вбивають не менше 5 наших дітей за день. Сьогодні вранці офіційна цифра перетнула критичну та страшну позначку 100. Дані не остаточні — у гарячих точках і на тимчасово окупованих територіях прокурори та правоохоронці не мають можливості оглядати місця обстрілу", — написала глава ОГП.

Вона додала, що окупанти розбомбили понад 400 навчальних закладів, 59 – стерті з лиця землі.

"Із цього приводу звернулася до Спеціального представника Генерального секретаря ООН із питань дітей і збройних конфліктів і до Спеціального представника Генерального секретаря ООН із питань насильства щодо дітей", — додала чиновниця.

Нагадаємо, за даними ООН, через воєнне вторгнення Росії Україну вже покинули 1,5 мільйона дітей.

Багато країн, знаменитостей і компаній організовують допомогу українським дітям під час війни. Прикладом стало подружжя Бекхем.