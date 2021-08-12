Яскраво-червона сукня й обручка: Аліна Кабаєва вперше за довгий час з'явилася на публіці

Олімпійська чемпіонка, яку називають давньою подругою Володимира Путіна та матір'ю його дітей, коментувала скандал на Олімпіаді в Токіо

38-річна Аліна Кабаєва, олімпійська чемпіонка, яка отримала золоту медаль у 2004 році на Іграх в Афінах, уперше за довгий час з'явилася на публіці. Причиною цього став скандал на Олімпіаді в Токіо, який жваво обговорювали російські ЗМІ, пише "Московський комсомолець".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Кабаєва включилася в ефір телеканалу "Росія 1", щоб прокоментувати інцидент, який стався на змаганнях із художньої гімнастики. У РФ вважають, що російських гімнасток Діну й Аріну Аверін "засудили", віддавши перемогу ізраїльській спортсменці Ліной Ашрам.

Однак думка Кабаєвої з цього приводу викликала менший резонанс, ніж вона сама. Справа в тому, що колишня гімнастка, якій приписують багаторічний роман із президентом РФ, Володимиром Путіними, давно не з'являлася на публіці та ретельно оберігає своє особисте життя, так що будь-який її публічний виступ стає сенсацією.

Так, телеведуча Ксенія Собчак уже написала в соцмережах, що яскраво-червона сукня,у якій включалася Аліна, — це робота американського дизайнера Оскара де ла Рента, і його ціна — понад 92 тисяч гривень.

[ + – ] Аліна Кабаєва на Олімпіаді в Афінах

Свій образ Кабаєва доповнила сережками та кільцем, яке підозріло нагадує обручку. І це при тому, що офіційно одружена олімпійська чемпіонка ніколи не була.

[ + – ] Аліна Кабаєва та Володимир Путін

Нагадаємо, із 2008 року в пресі стали з'являтися повідомлення про те, що олімпійську чемпіонку та президента РФ Володимира Путіна пов'язують любовні стосунки. Його також називали батьком її дітей, яких вона нібито таємно народила у швейцарській клініці. Кабаєва багато разів заявляла, що дітей у неї немає.

[ + – ] Аліна Кабаєва в Державній Думі РФ

Вона була депутаткою Державної Думи РФ, з 2014 року — голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група", з 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".