Алое платье и обручальное кольцо: Алина Кабаева впервые за долгое время появилась на публике

Олимпийская чемпионка, которую называют давней подругой Владимира Путина и матерью его детей, комментировала скандал на Олимпиаде в Токио

38-летняя Алина Кабаева, олимпийская чемпионка, получившая золотую медаль в 2004 году на Играх в Афинах, впервые за долгое время появилась на публике. Причиной этому стал скандал на Олимпиаде в Токио, который живо обсуждали российские СМИ, пишет "Московский комсомолец".

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Кабаева включилась в эфир телеканала "Россия 1", чтобы прокомментировать инцидент, который произошел на соревнованиях по художественной гимнастике. В РФ считают, что российских гимнасток Дину и Арину Авериных "засудили", отдав победу израильской спортсменке Линой Ашрам.

Однако мнение Кабаевой по этому поводу вызвало меньший резонанс, нежели она сама. Дело в том, что бывшая гимнастка, которой приписывают многолетний роман с президентом РФ, Владимиром Путиными, давно не появлялась на публике и тщательно оберегает свою личную жизнь, так что любое ее публичное выступление становится сенсацией.

Так, телеведущая Ксения Собчак уже написала в соцсетях, что алое платье, в котором включалась Алина, — это работа американского дизайнера Оскара де ла Рента и его цена – более 92 тысяч гривен.

[ + – ] Алина Кабаева на Олимпиаде в Афинах

Свой образ Кабаева дополнила серьгами и кольцом, которое подозрительно напоминает обручальное. И это при том, что официально замужем олимпийская чемпионка никогда не была.

[ + – ] Алина Кабаева и Владимир Путин

Напомним, с 2008 года в прессе стали появляться сообщения о том, что олимпийскую чемпионку и президента РФ Владимира Путина связывают любовные отношения. Его также называли отцом ее детей, которых она якобы тайно родила в швейцарской клинике. Кабаева много раз заявляла, что детей у нее нет.

[ + – ] Алина Кабаева в Государственной Думе РФ

Она была депутатом Государственной Думы РФ, с 2014 года — председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа", с 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО"Спорт-Экспресс".