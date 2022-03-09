Девід та Вікторія Бекхеми організували збір грошей для українських дітей (відео)

Подружжя показало приклад іншим, пожертвувавши мільйон фунтів стерлінгів для українських матерів з дітьми, які змушені втекти від війни.

46-річний британський легендарний футболіст та власник ФК Inter Miami Девід Бекхем разом із дружиною Вікторією вирішили підтримати українських матерів та дітей, які стали біженцями через вторгнення російських військ в Україну. Про ініціативу, направлену на допомогу їм, він розповів на своїй сторінці в Instagram, записавши відповідне звернення.

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Футболіст та багатодітний батько закликав світову громадськість підтримувати Україну.

"Матері змушені тікати зі своїми дітьми. Сім'ї розлучені. Діти, вихоплені зі своїх ліжок, відразу стають біженцями. У міру того, як конфлікт в #Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, і 7,5 млн дітей нині перебувають в небезпеці. Сьогодні, в Міжнародний жіночий день, мій фонд "7" для @ЮНІСЕФ створює заклик про надання надзвичайної допомоги, щоб допомогти надати негайну допомогу для підтримки добробуту дітей, включаючи медикаменти та безпечні місця для сімей. Будь ласка, приєднуйтеся до мене, щоб підтримати ЮНІСЕФ у його життєво важливій роботі на місцях і зробіть все, що у ваших силах. Дякую”, — йдеться в публікації.

Його дружина Вікторія на своїй сторінці опублікувала фото квітучого жовтого поля та синього неба над ним.

"Сьогодні, в Міжнародний жіночий день, я хотіла б скористатися можливістю і підтримати жінок і дітей, які зараз найбільше потребують нашої підтримки, хто постраждав від руйнівної війни в Україні", — наголосила вона.

[ + – ] Вікторія Бекхем опублікувала фото в кольорах українського прапора

Подружжя подали приклад усім, пожертвувавши мільйон фунтів стерлінгів, які перекажуть на допомогу нужденним.

Одна з найзнаменитіших пар Великобританії — не єдині, хто відгукнувся на події в Україні, яка продовжує боротися з російською агресією. Оскароносний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо пожертвував $10 млн на допомогу ЗСУ, а Ештон Кутчер та Міла Куніс, яка родом з України, також зробили свій грошовий внесок, щоб підтримати тих, хто постраждав від війни.

На біду нашій країні відгукнулися і члени британської королівської сім'ї. Зокрема, Єлизавета ІІ зробила пожертву у фонд допомоги для біженців.