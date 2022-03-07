Ді Капріо пожертвував рекордних $10 млн для ЗСУ: його мати народилася в бомбосховищі під час авіанальоту

Голлівудські зірки Леонардо Ді Капріо, Міла Куніс, Ештон Кутчер жертвують великі суми Україні, яка веде війну з російським агресором.

За повідомленням GSA News, на потреби української армії пожертвував $10 млн легендарний оскароносний актор Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді", "Не дивіться вгору").

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Актор не раз заявляв, що в нього є українське коріння. Його бабуся Олена Смирнова (1915—2008) колись жила в Одесі. Вона емігрувала до Німеччини з батьками після Жовтневої революції, де потім вийшла заміж за німця Вільгельма Інденбіркена. Другу світову дід та бабуся Леонардо пережили в Німеччині. Смирнова вже як Гелен Інденбіркен народила дочку Імерлін, маму майбутньої зірки, 1943 року в бомбосховищі під час авіанальоту. Тож Лео знає про жахіття війни безпосередньо від бабусі та мами. Подружжя Інденбіркен емігрували до США в 1955 році.

Зазначимо, що $3 млн пожертвували Україні Міла Куніс і її чоловік – актор Ештон Кутчер.

Підтримку нашій країні публічно висловили Бенедикт Камбербетч, Анджеліна Джолі, Майкл Дуглас та інші світові зірки.