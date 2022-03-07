Ди Каприо пожертвовал рекордных $10 млн для ВСУ: его мать родилась в бомбоубежище во время авианалета

Голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Мила Кунис, Эштон Кутчер жертвуют крупные суммы Украине, ведущей войну с российским агрессором.

По сообщению GSA News на нужды украинской армии пожертвовал $ 10 млн легендарный, оскароносный актер Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде", "Не смотрите наверх").

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Актер не раз заявлял, что у него имеются украинские корни. Его бабушка Елена Смирнова (1915—2008), когда-то жила в Одессе. Она эмигрировала в Германию с родителями после Октябрьской революции, где потом вышла замуж за немца Вильгельма Инденбиркена. Вторую мировую дед и бабушка Леонардо пережили в Германии. Смирнова уже как Хелен Инденбиркен родила дочь Имерлин, маму будущей звезды, в 1943 году в бомбоубежище во время авианалета. Так что Лео знает об ужасах войны – непосредственно от бабушки и мамы. Супруги Инденбиркен эмигрировали в США в 1955.

Отметим, что $3 млн пожертвовали Украине Мила Кунис и ее супруг – актер Эштон Кутчер.

Поддержку нашей стране публично выразили уже Бенедикт Камбербэтч, Анджелина Джоли, Майкл Дуглас и другие мировые звезды.