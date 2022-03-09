Дэвид и Виктория Бекхэмы устроили сбор денег для украинских детей (видео)

Супруги показали пример остальным, пожертвовав миллион фунтов стерлингов для украинских матерей с детьми, вынужденных бежать от войны.

46-летний британский легендарный футболист и владелец ФК Inter Miami Дэвид Бекхэм вместе с женой Викторией решили поддержать украинских матерей и детей, которые стали беженцами из-за вторжения российских войск в Украину. Об инициативе, направленной на помощь для них, он рассказал на своей странице в Instagram, записав соответствующее обращение.

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Футболист и многодетный отец призвал мировую общественность поддерживать Украину.

"Матери вынуждены бежать со своими детьми. Семьи разлучены. Дети, взятые из своих кроватей, в одночасье становятся беженцами. По мере того, как конфликт в #Украине продолжается уже вторую неделю, потребности семей обостряются, и 7,5 млн детей в настоящее время находятся в опасности. Сегодня, в Международный женский день, мой фонд "7" для @ЮНИСЕФ создает призыв об оказании чрезвычайной помощи, чтобы помочь оказать немедленную помощь для поддержки благополучия детей, включая медикаменты и безопасные места для семей. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в поддержке ЮНИСЕФ в его жизненно важной работе на местах и сделайте все, что в ваших силах. Спасибо", – говорится в публикации.

Его жена Виктория на своей странице опубликовала фото цветущего желтого поля и синего неба над ним.

"Сегодня, в Международный женский день, я бы хотела воспользоваться возможностью и поддержать женщин и детей, которые сейчас больше всего нуждаются в нашей поддержке, кто пострадал от разрушительной войны в Украине", – подчеркнула она.

[ + – ] Виктория Бекхэм опубликовала фото в цветах украинского флага

Супруги подали пример всем, пожертвовав миллион фунтов стерлингов, которые будут направлены на помощь нуждающимся.

Одна из самых знаменитых пар Великобритании – не единственные, кто откликнулся на события в Украине, которая продолжает бороться с российской агрессией. Оскароносный голливудский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал $10 млн на помощь ВСУ, а Эштон Катчер и Мила Кунис, которая родом из Украины, также сделали свой денежный вклад, чтобы поддержать тех, кто пострадал от войны.

На беду в нашей стране откликнулись и члены британской королевской семьи. В частности, Елизавета II сделала пожертвование в фонд помощи для беженцев.