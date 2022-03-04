Мила Кунис вспомнила о том, что она с Украины: чем знаменитость поможет соотечественникам

Актриса и ее муж призвали поклонников последовать их примеру.

Голливудская актриса Мила Кунис, которая родилась в Черновцах и до семи лет жила в этом городе, а также ее муж Эштон Кутчер наконец сделали свое заявление по поводу российской агрессии в нашей стране, сообщает Daily Mail. Они пообещали выделить около $3 млн в виде пожертвований для беженцев, спасающихся от войны.

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3 марта пара запустила страницу GoFundMe с целью собрать $30 млн для Flexport.org и Airbnb.org, которые являются "двумя организациями, активно работающими на местах и ​​оказывающими немедленную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается".

"Я родилась в Черновцах, Украина, в 1983 году. Я приехала в Америку в 1991 году. Я всегда считала себя американкой. Гордой американкой. Я люблю все, что эта страна сделала для меня и моей семьи. Но сегодня я как никогда гордилась тем, что я украинка. События, которые развернулись в Украине, разрушительны. В этом мире нет места таким несправедливым нападениям на человечество", – заявила Мила в видео, опубликованном на странице своего мужа.

Сам Эштон отметил, что "никогда так не гордился тем, что женат на украинке". Он подчеркнул "храбрость жителей страны, в которой родилась Мила, подчеркнув при этом важность гуманитарной помощи.

"Мы собираем средства для поддержки усилий по оказанию помощи, которые окажут немедленное воздействие и обеспечат столь необходимую беженцам гуманитарную помощь в этом районе. Главная проблема сейчас – это логистика. Нам нужно организовать жилье и доставить припасы и ресурсы в этот район", – объяснил актер.

По данным сборщика средств, грузовой перевозчик Flexport организует доставку гуманитарной помощи в места размещения беженцев в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове. В то же время компания по аренде AirBnB предоставляет бесплатное краткосрочное жилье беженцам из Украины.

Мила призвала поклонников не оставаться в стороне и помочь беженцам.

"Народ Украины сильный и смелый, но если ты сильный и смелый, это не значит, что ты недостоин поддержки. Нам нужно поддержать народ Украины", – подытожила она.

Ранее пожертвование в фонд помощи украинцам сделала королева Великобритании Елизавета II. О какой именно сумме идет речь, не уточняется.

Также финансово фонды, помогающие нашей стране, поддержали Белла Хадид, Кайя Гербер и другие модели.