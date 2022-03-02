Белла Хадид и Кайя Гербер пожертвовали деньги в поддержку Украины

Хадид поддержала инициативу своей коллеги-модели Мики Арганьяраз.

25-летняя американская супермодель Белла Хадид перевела часть своего гонорара за участие в неделе моды перечислила на помощь Украине, которая сейчас отражает российскую агрессию, пишет Marie Claire.

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"Невероятно странно ходить на показы мод как на работу, особенно в такое время", — сказала Белла. Это заявление прозвучало в поддержку ее коллеги-модели Мики Арганьяраз, написавшей в Instagram, что чувствует дискомфорт, получая прибыль на показах в то время, зная, что "на том же континенте идет война".

Следуя примеру Арганьяраз, к ее инициативе присоединилась не только Белла, но и многие другие модели, в том числе Кайя Гербер, Виттория Черетти, Кики Виллемс, Франческа Саммерс и Айла Петерсон.

"У нас много украинских друзей, коллег, моделей, продюсеров, кастингов, и видеть недостаток информации о войне очень и очень грустно", – отметила Хадид.

Затем она рассказала о личных планах помощи Украине.

"Я пожертвую часть своего заработка на этой неделе моды на помощь украинским организациям. Моим друзьям-моделям и коллегам, а также тем, кто также борется с этим чувством, возможно, это то, чему мы все могли бы способствовать".

Говоря более широко об индустрии моды, она отметила:

"Мода может быть очень одинокой и может заставить человека чувствовать себя изгоем, тем более, когда дело касается политики/чего-либо, кроме "моды". Трудно чувствовать себя услышанным/увиденным, когда люди думают только о материальных вещах, а не о войне или благополучии других. Пожалуйста, спросите своих украинских и русских друзей, все ли с ними в порядке", – призвала она.

Гербер поделилась своей собственной поддержкой, написав: "@micaarganaraz подает пример. Спасибо, что вдохновляете нас делать то же самое".

Комментарии Хадид прозвучали на фоне широкой критики, связанной с продолжающимся освещением в СМИ и социальных сетях недель моды в Милане и Париже в свете конфликта в Украине. Протестующие, размахивающие украинскими флагами, собрались возле здания, где проходил показа Prada, а сотни пользователей Instagram разместили смайлики с украинским флагом под постами Gucci, Prada и Versace.

Потребители и пользователи социальных сетей призывают бренды жертвовать деньги на благотворительность в поддержку невинных людей, пострадавших от войны.

Ранее о своей поддержке Украины заявили ряд мировых знаменитостей, среди которых Анджелина Джоли, Арнольд Шварценеггер, Стивен Кинг и многие другие.