Белла Хадід і Кайя Гербер пожертвували гроші на підтримку України

Хадід підтримала ініціативу своєї колеги-моделі Міки Арганараз.

25-річна американська супермодель Белла Хадід переказала частину свого гонорару за участь у тижні моди на допомогу Україні, яка зараз відбиває російську агресію, пише Marie Claire.

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"Неймовірно дивно ходити на покази мод як на роботу, особливо в такий час", — сказала Белла. Ця заява прозвучала на підтримку її колеги-моделі Міки Арганараз, яка написала в Instagram, що відчуває дискомфорт, отримуючи прибуток на показах на той час, знаючи, що "на тому ж континенті йде війна".

Наслідуючи приклад Арганараз, до її ініціативи приєдналася не лише Белла, а й багато інших моделей, зокрема Кайя Гербер, Вітторія Черетті, Кікі Віллемс, Франческа Саммерс та Айла Петерсон.

"У нас багато українських друзів, колег, моделей, продюсерів, кастингів і бачити нестачу інформації про війну дуже і дуже сумно", — зазначила Хадід.

Потім вона розповіла про особисті плани допомоги Україні.

"Я пожертвую частину свого заробітку цього тижня моди на допомогу українським організаціям. Моїм друзям-моделям і колегам, а також тим, хто також бореться з цим почуттям, можливо, це те, чому ми всі могли б сприяти".

Говорячи ширше про індустрію моди, вона зазначила:

"Мода може бути дуже самотньою і може змусити людину почуватися вигнанцем, тим більше, коли справа стосується політики / чого-небудь, крім "моди". Важко почуватися почутою / побаченою, коли люди думають тільки про матеріальні речі, а не про війну чи благополуччя інших. Будь ласка, запитайте своїх українських і російських друзів, чи все з ними гаразд", — закликала вона.

Гербер поділилася своєю власною підтримкою, написавши: "@micaarganaraz подає приклад. Дякую, що надихаєте нас робити те саме".

Коментарі Хадід прозвучали на тлі широкої критики, пов'язаної з висвітленням у ЗМІ та соціальних мережах тижнів моди в Мілані та Парижі у світлі конфлікту в Україні. Протестувальники, які розмахують українськими прапорами, зібралися біля будівлі, де проходив показ Prada, а сотні користувачів Instagram розмістили смайлики з українським прапором під постами Gucci, Prada та Versace.

Споживачі та користувачі соціальних мереж закликають бренди жертвувати гроші на благодійність на підтримку невинних людей, які постраждали від війни.

Раніше про свою підтримку України заявили низка світових знаменитостей, серед яких Анджеліна Джолі, Арнольд Шварценеггер, Стівен Кінг і багато інших.