Королева Елизавета II сделала пожертвование для Украины

Какую именно сумму пожертвовала монарх, не указывается.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II пожертвовала средства Комитету по чрезвычайным ситуациям в связи с продолжающимся конфликтом в Украине, сообщает Hello.

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Этот поступок не остался незамеченным, после того, как сам Комитет рассказал о нем на своей странице в Instagram:

"Большое спасибо Ее Величеству королеве за продолжение поддержки Комитета по чрезвычайным ситуациям и за щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины. @RoyalFamily #UkraineAppeal".

О какой именно суме идет речь, не указывается.

Фото: Скриншот

DEC (Тhe Disasters Emergency Committee) – Комитет по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях объединяет 15 ведущих благотворительных организаций Великобритании, занимающихся сбором средств для быстрого и эффективного реагирования на стихийные бедствия за границей.

В свою очередь принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз встретились с представителями украинской общины в Великобритании. Чарльз обратился к ним с предложением своей поддержки и привел представителей пяти гуманитарных организаций, с которыми он связан, чтобы предоставить не только моральную, но и практическую поддержку.

"Я должен сказать, что мы с женой были глубоко тронуты всем, что мы услышали сегодня во время нашего визита, и, прежде всего, необычайной храбростью, великодушием и стойкостью украинского общества перед лицом такой поистине ужасной агрессии", – заявил будущий король Великобритании.

Камилла же едва сдерживала слезы, когда присутствующие исполнили песню "Червона калина", которую когда-то пели украинские повстанцы.

Ранее о своей поддержке Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому заявили герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские, опубликовав соответствующие сообщения в соцсетях.